El càncer de còlon tindria una supervivència del 90% si es detectés a temps

El càncer de còlon, el tumor amb una incidència més gran a Espanya, podria tenir una supervivència del 90% si es diagnostiqués a temps. Es tracta del segon tipus de càncer més freqüent entre els homes. Segons dades de la Generalitat, el 2025 es van detectar 4.118 casos de càncer colorectal a Catalunya, només per darrere del de pròstata (4.992). En el marc del Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon, que se celebra el 31 de març, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha posat de nou en marxa una campanya per recordar que "la detecció precoç és un dret que salva vides".
Segons el Sistema d’Informació Epidemiològica del Càncer (SIEC), el 2023 es van detectar més de 40.000 nous casos a tot l'Estat. A Catalunya, concretament, aquest darrer any se n'han diagnosticat 6.930 entre homes i dones. És per això que associacions i experts recorden que el cribratge és clau. “Juga el teu paper” és el nom de la campanya impulsada per l'AECC que busca recordar la importància de la detecció precoç.
A Catalunya, el programa de cribratge s'adreça a les persones que tenen entre 50 i 69 anys, i consisteix a fer un test de sang oculta en femta. Es tracta d'una prova senzilla, indolora, no invasiva i que es pot fer des de casa. Aquest test és tan eficaç com la colonoscòpia i ajuda a detectar lesions que poden correspondre a pòlips o lesions premalignes o malignes.
La realitat, però, és que perquè un programa de cribratge sigui eficaç cal una implantació del 100% i una participació mínima del 65%. En aquest sentit, les dades a Espanya indiquen que només un 45% de la població en risc hi participa. I, a més, el funcionament del programa varia segons la regió, fet que també complica que el programa sigui del tot eficaç.
Augmenten els casos entre els menors de 50
Tot i que es tracta d'un tipus de càncer amb una incidència major a partir dels 50 -i per això el cribratge s'aplica a partir d'aquesta edat- els oncòlegs de la Vall d'Hebron avisen que han augmentat a la consulta els pacients més joves. En una entrevista amb l'ACN, la cap de la Unitat de Tumors Digestius, la doctora Elena Élez, assegura que, si fa uns vint anys el diagnòstic en joves era molt poc freqüent i “anecdòtic”, ara és una “realitat pràcticament setmanal”. Tanmateix, puntualitza que pot haver-hi cert biaix pel centre en concret, insisteix que els diagnòstics entre les persones de menys de 50 anys és “molt més comú que abans.
En aquest sentit, la doctora alerta que ara caldrà estudiar com és de significativa aquesta tendència per considerar baixar l'edat del programa de detecció precoç. De moment, sí que s’ha acordat elevar-la als 74, però el consens no és tan clar per baixar-ho als 45.