El truc casolà per treure taques de maduixa que mai falla

L'arribada de la primavera ha vingut acompanyada del retorn d'algunes de les fruites de temporada, com ara la maduixa. El seu elevat consum i el seu color vermellós, juntament amb el seu suc, són motiu de taques freqüents. Una situació força similar amb el que passa amb el tomàquet, on les taques són intenses i costa molt treure-les de la roba, especialment quan aquesta és de color blanc o altres tonalitats clares. Ara bé, aquestes taques són força més fàcils d'eliminar.
Hi ha un truc que mai falla i que es pot fer amb un ingredient que tothom té a casa. I no, no parlem ni de detergent de roba ni de productes blanquejadors. Es tracta de l'aigua. Aquest és l'únic element que cal tenir a casa per poder treure correctament les taques provocades per aliments com les maduixes o el tomàquet. Ara bé, és important que l'aigua que es faci servir per contrarestar les taques estigui bullint.
L'organitzadora professional Begoña Pérez, tal com es defineix a si mateixa, assegura que aquest el mètode ideal per fer front a aquestes taques és estirar la peça de roba que ha quedat tacada i cobrir-la amb aigua bullent. Per fer-ho és important posar-la sobre un recipient resistent. L'efecte de l'aigua bullent és més eficaç si s'aplica instantàniament, però si la taca ja s'ha eixugat, cal deixar la peça de roba força estona en remull.
Un imprescindible que cal tenir sempre a casa
L’infart de miocardi continua sent una de les principals causes de mort arreu del món, i en aquests casos, el temps de reacció és vital. L'expert en primers auxilis i divulgador a les xarxes socials Miguel Assal recomana tenir sempre un medicament molt popular a la farmaciola de casa, ja que evita la formació d'un tap a l'artèria i pot arribar a trencar-lo. "Et pot salvar la vida", diu.
Es tracta de l'aspirina, que actua com un antiplaquetari que redueix la capacitat de les plaquetes d'agrupar-se i formar coàguls. Per això, si hi ha la sospita que algú pot estar patint un infart, Assal recomana ingerir mitja aspirina, entre 250 i 300 mil·ligrams i mastegar-la. "És igual que el gust sigui desagradable", subratlla.