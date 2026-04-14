Els dos trucs per estalviar combustible, segons un expert

El conflicte a l'Orient Mitjà ha disparat el preu dels carburants, tensionant cada vegada més les butxaques dels conductors, que busquen fórmules per reduir el consum sense haver de canviar de vehicle ni alterar massa els seus hàbits. En aquest context, el mecànic Juanjo Jiménez posa el focus en dues accions molt concretes que, tot i la seva senzillesa, poden tenir un impacte directe en la despesa de combustible, tal com ha explicat en un vídeo a xarxes.
El primer dels punts a considerar és la pressió dels pneumàtics, ja que circular per sota dels nivells recomanats de pressió incrementa la resistència amb l'asfalt i obliga el motor a fer un esforç extra per mantenir la velocitat. Si la pressió és correcte, per tant, l'eficiència de la conducció es millora i el consum es regula, sent una mesura senzilla i efectiva per estalviar.
D'altra banda, també cal considerar que carregar pes innecessari pot comportar un augment del dispendi en combustible, ja que els objectes acumulats al maleter obliguen al motor del vehicle ha gastat més energia per avançar. Aquest sobrepès, encara que sembli menor, acaba tenint un impacte sostingut en el consum que es veu reflectit en cada proveïment de combustible.
Cuidar els detalls
Els consells de Jiménez són aspectes bàsics de manteniment i ús del vehicle que, sovint, no es consideren importants, però acaben tenint un impacte en la butxaca dels conductors. En aquest context, els petits gestos poden marcar una diferència significativa, reduint la despesa només amb una revisió periòdica i ordre.