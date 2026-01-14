José Astorga indica quins són els senyals corporals que mostren desinterès: «Si els veus, la conversa ha acabat»

La comunicació humana va molt més enllà de les paraules que es diuen. Tot i que el llenguatge verbal és l’eina principal per transmetre idees, opinions i conversar, una gran part del missatge es construeix a través de la comunicació no verbal: gestos, mirades, postures corporals, expressions facials o el to de veu. Sovint, aquests elements revelen emocions i intencions que no sempre s’expressen de manera explícita en les paraules.
En una conversa quotidiana, l’interès o el desinterès d’una persona no només es manifesta pel que diu, sinó sobretot per com ho diu -en cas de ser l'emissor- o com es comporta mentre escolta -en cas de ser el receptor-. Detalls aparentment subtils, com mantenir el contacte visual, inclinar lleugerament el cos cap a l’interlocutor o, al contrari, mirar el rellotge o distreure’s amb el telèfon, poden oferir pistes clares sobre el nivell d’atenció i implicació.
En aquest sentit, José Astorga, conegut a les xarxes socials per divulgar coneixement sobre la psicologia, la persuasió i el llenguatge corporal, ha publicat un vídeo a TikTok, on té més de 100.000 seguidors, explicant els gestos que indiquen falta d'interès.
Tancar la porta a la conversa
El psicòleg alerta que "si mentre parles veus aquests dos senyals, tot i que no et tallin, la conversa ja ha acabat". L'expert cita David Matsumoto, qui defineix els dos senyals com de "retirada": "És com si et tanquessin una porta en silenci", exemplifica Astorga.
En primer lloc, assenyala que quan una persona arruga els llavis significa que no es troba a gust en aquella conversa i que vol finalitzar-la. De la mateixa manera, que quan algú tira la barbeta cap enrere. Ambdues accions volen dir el mateix: no voler conversar més. Mentre que segellar els llavis amb força el que fa és tancar la via de comunicació verbal, la boca; tirar la barbeta enrere és allunyar-se del focus de comunicació de l'altra persona està amb desacord del que diu.
Senyals que mostren interès
Quan una persona està realment interessada en el que s’està parlant, el seu cos i la seva actitud acostumen a reflectir-ho de manera natural. Un dels indicadors més clars és el contacte visual sostingut. Mirar als ulls de l’interlocutor mostra atenció i voluntat d’escoltar. A més, és habitual que la persona assenteixi lleugerament amb el cap o utilitzi petites expressions verbals com "sí", "entenc" o "clar", que reforcen la connexió durant la conversa.
La postura corporal també és clau per mostrar interès. Tenir els braços sense creuar, el cos lleugerament inclinat cap endavant i orientar els peus cap a qui parla indica disponibilitat i interès. De la mateixa manera que fer preguntes relacionades amb el tema o ampliar la informació rebuda demostra una escolta activa.