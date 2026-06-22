«La situació és extrema»: el Govern crida a la prudència pel risc d’incendi i la calorada

El Govern de la Generalitat ha fet una crida a la prudència i la col·laboració ciutadana davant l'alt risc d'incendi i les temperatures extremes que viu Catalunya. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha advertit que estem davant d'un escenari de "risc elevat" i que la previsió és que l'estiu serà "llarg" i "exigent". També el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha asseverat que la situació és "extrema", sobretot tenint en compte el mes de juny excepcional quant als valors que els termòmetres ja han registrat en alguns punts del país i els primers incendis forestals de la temporada.
Així ho han assenyalat en el marc de la presentació de la campanya de publicitat institucional d’incendis forestals del Govern, sota el lema "Foc és foc", que pretén conscienciar la societat sobre la importància de prevenir, tot recordant que "darrere d’un incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable", ha dit Parlon. La consellera ha fet èmfasi que entendre això és "clau", i per això demana als catalans que siguin "responsables" amb els seus actes.
En la mateixa línia, Ordeig ha enviat un missatge "d'extremar precaucions" i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. "Vivim les pitjors dades de temperatures en un mes de juny", ha recordat, motiu pel qual per prevenció no s'autoritzaran activitats de risc a menys de 400 metres d'alçada en zones boscoses.
Com ja ha fet en diverses ocasions, el conseller d'Agricultura ha reiterat que cal "canviar la manera d'entendre la gestió forestal", no només durant la temporada d'estiu, sinó durant tot l'any. "Volem generar l'economia del bosc. Que la gent es guanyi la vida fent gestió forestal i que tinguem el territori ben gestionat", ha assenyalat.
Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha recordat que els incendis són un fenomen "recurrent" però no "menys greu". "Cada vegada són més complexos, però ara més que mai, cal treball conjunt i col·laboratiu", ha asseverat la presidenta de l'administració -que també participa en la campanya de prevenció-.
"Foc és foc"
Una cigarreta mal apagada o les restes de les brases d’una barbacoa són algunes de les imatges -fetes amb l’ajuda d’intel·ligència artificial- que el Govern ha fet servir per apel·lar a la responsabilitat ciutadana aquest estiu. “Foc és foc” és el nom que rep la campanya de conscienciació d’enguany, i que es vertebra sobre dos eixos. D’una banda, Parlon ha explicat que l’objectiu és “conscienciar” i, d’altra, oferir consells sobre com cal actuar davant de situacions com la propagació del foc o un confinament.