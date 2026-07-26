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Protecció Civil manté activat l'INFOCAT per alt risc d'incendi especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià

Terra

  • Protecció Civil manté activat l'INFOCAT per alt risc d'incendi -

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Publicat el 26 de juliol de 2026 a les 13:09

Protecció Civil manté activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en alerta per l'alt risc d'incendi, que és especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià. El risc ha disminuït lleugerament aquest diumenge respecte d'ahir i les previsions indiquen que aquest dilluns continuarà baixant.

De fet, a hores d'ara no s'espera que cap punt del país assoleixi nivells de perill extrem dilluns i es preveu que sigui la jornada amb un risc més baix de tota la setmana. A més, per primera vegada en molt de temps, no hi haurà vigent cap informe d'episodi de perill, després d'haver-ne encadenat diversos consecutius durant les darreres setmanes, segons ha afirmat Protecció Civil.

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