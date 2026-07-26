Protecció Civil manté activat l'INFOCAT per alt risc d'incendi especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià

Protecció Civil manté activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) en alerta per l'alt risc d'incendi, que és especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià. El risc ha disminuït lleugerament aquest diumenge respecte d'ahir i les previsions indiquen que aquest dilluns continuarà baixant.\r\n\r\nDe fet, a hores d'ara no s'espera que cap punt del país assoleixi nivells de perill extrem dilluns i es preveu que sigui la jornada amb un risc més baix de tota la setmana. A més, per primera vegada en molt de temps, no hi haurà vigent cap informe d'episodi de perill, després d'haver-ne encadenat diversos consecutius durant les darreres setmanes, segons ha afirmat Protecció Civil.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nMapa: consulta en directe tots els incendis forestals a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n