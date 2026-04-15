Només 15 dels 1.300 busos interurbans de Catalunya són elèctrics

Només 15 dels 1.300 busos interurbans que operen a Catalunya són elèctrics. Així ho ha indicat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, aquest dimecres, on ha indicat que la xarxa interurbana del Bages incorporarà els pròxims dies sis nous vehicles elèctrics destinats a les línies 760 i 761, que enllacen Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Nadal ha destacat l'aposta de Sagalés per electrificar la flota.
Nadal ha destacat que el servei de transport de viatgers per carretera a Catalunya "està funcionant i funciona molt bé". Segons ha dit, s'ha passat d'uns 50 milions d'usuaris el 2012-2013 als gairebé 90 milions de passatgers avui. Un creixement "espectacular", tenint en compte el "moment de crisi ferroviària (...), es demostra que el transport públic de viatgers per carretera fa una feina complementària i substitutòria dels ferrocarrils", ha afegit.
Amb tot, el secretari confia que el servei de trens es pugui anar restablint tal com van acordar amb el Ministeri abans del mes de juny. Segons Nadal, un dels objectius del Govern és la descarbonització de les flotes. "Caldrà fer un acord amb les empreses per veure com van descarbonitzant, però és un dels reptes immediats", ha dit. El secretari tampoc ha oblidat la guerra a l'Iran i com influeix el context internacional en el preu del combustible.
"Estar ben connectats"
La línia L760 – que enllaça de manera directa Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles- incorporarà quatre nous busos elèctrics, mentre que la línia 761, que connecta el municipi de Sant Joan de Vilatorrada amb diferents punts d'interès de Manresa, n'incorporarà dos.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha explicat que en els darrers anys, la demanda del servei de les línies L760 i L761 ha experimentat un creixement sostingut. El 2023 es van registrar 705.476 viatgers, el 2024 en van ser 809.912 i el 2025 es van registrar gairebé 900.000 persones. La previsió, de cara al 2026 és que aquesta xifra augmenti, "consolidant la tendència a l'alça". Aloy ha celebrat l'aposta per la nova flota i ha assenyalat que per a tots els municipis és clau estar "ben connectats".
Vehicles amb totes les prestacions
El responsable de Sagalés, Ramon Sagalés, ha explicat durant la presentació dels vehicles que els nous autobusos elèctrics que s'incorporen a la flota tenen una autonomia de 350 quilòmetres al dia i ofereixen prestacions avançades en matèria d'accessibilitat com de seguretat i confort. Disposen de rampa PMR, cinturons de tres punts a tots els seients, climatització i llum individual i ports USB, entre d'altres.
A bord, els vehicles compten amb pantalles informatives amb termòmetres i temps de pas per parada, així com retrovisors electrònics amb pantalla digital per al conductor. També incorporen un sistema de visió 360 graus mitjançant càmeres i un circuit tancat de televisió (CCTV) per reforçar la seguretat interior. Ramon Sagalés ha destacat que en la mesura que els ha estat possible han intentat treballar amb industrials de la zona.
Inversió
L'actuació forma part del Pla de xoc de millora del bus interurbà i compta amb finançament el Fons Climàtic. Concretament, la Generalitat finança el servei de bus amb 522.000 euros a través del Fons Climàtic, que s'enfoca a les actuacions alineades amb la transició ecològica del transport públic. La inversió de Sagalés ha estat de 3 milions d'euros per renovar la flota, amb un cost aproximat de mig milió per cada autobús.