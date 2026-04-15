Usuaris de Rodalies esgarrapen el compromís de Puente per aprovar quatre estudis d'obres encallats

Les plataformes d'usuaris de Rodalies, integrades en una xarxa conjunta d'entitats, s'han reunit aquest dimecres al matí amb el ministre de Transports, Óscar Puente. Segons asseguren, el titular de la cartera de Transports del govern espanyol s'ha compromès a aprovar aviat -malgrat que no ha concretat els tempos- quatre dels onze estudis d’obres de Rodalies que es mantenen encallats. Tal com han explicat els portaveus Adrià Ramírez, de la PTP, i Anna Gómez, de Dignitat a les Vies, després de reunir-se amb el ministre, durant la trobada han percebut una "bona actitud" del representant de la Moncloa per resoldre els problemes de la xarxa catalana, tot i que no els han concretat quins informes es prioritzaran.
“Ha sigut més d'una hora, per tant, estem contents. Hem vist una bona actitud”, ha destacat Gómez en acabar la reunió amb Puente. Tal com ha explicat a la premsa, han alertat el ministre que “el paper ho aguanta tot”, però que cal pensar també en la realitat dels viatgers en un moment en què s’acumulen els problemes de la xarxa i les afectacions que impliquen les obres de millora que està fent el govern espanyol. A banda del ministre Puente i les plataformes d’usuaris, la reunió celebrada aquest matí al Congrés ha comptat també amb la presència del secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i de representants del PSC i els Comuns.
Aquesta és la primera reunió que mantenen amb el màxim responsable del Ministeri de Transports, però no serà l'última. De fet, el ministre ja els ha citat a una segona trobada -encara sense data- i a reunions amb Adif i Renfe: "La interlocució de la Generalitat sempre ha sigut molt bona. El que passa és que la Generalitat és impotent per poder solucionar el problema. Amb el Ministeri la comunicació era dolentíssima, era absolutament opaca, molt difícil", ha reconegut Ramírez, que ha demanat que la presa de contacte no sigui “flor d'un dia”.
Onze estudis encallats
En aquests moments, tal com recorden les plataformes d'usuaris de Rodalies, hi ha onze estudis de millora d'obres en la xarxa de trens de proximitat catalana, els quals depenen del govern espanyol, que estan "encallats" des de fa temps. Alguns, des de fa més de dos anys. Sense aquests informes, moltes obres i projectes de la xarxa ferroviària no es poden dur a terme. Segons ha dit, Puente els ha expressat la seva voluntat que quatre d’ells -el govern no concreta quins- quedin aprovats “en els pròxims mesos”. “Esperem que sigui així, ho auditarem”, ha avisat.
D’altra banda, els usuaris han demanat al ministre que s’incloguin noves obres al Pla de Rodalies que té en marxa l’executiu. Entre elles, intervencions per crear punts d’encreuament en llocs de la xarxa que són de via única. “Són obres molt petites, de poc cost, que no han tingut en compte”, ha exposat Ramírez. “No volem només bon tracte, volem compromisos reals”, ha reblat el representant de la PTP. Durant el dia, la xarxa de plataformes d’usuaris de Renfe també es trobarà amb representants del PP, Junts i ERC per tractar amb ells els problemes de la xarxa catalana.