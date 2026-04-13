Puente demana explicacions a Alstom pels retards en l'entrega dels nous trens de Rodalies

El ministre de Transports, Óscar Puente, creu que Alstom “ha de donar una explicació a la societat catalana” pels retards en l’entrega dels nous trens de Rodalies, que segons el calendari inicial ja haurien d’estar en servei. En una entrevista a El Periódico, ha indicat que l’objectiu és que els primers combois puguin entrar en servei “a principis de l’any que ve”, un cop completats els processos d’homologació i formació de maquinistes. Això és un any més tard del previst.
Puente ha qualificat el retard de “barbaritat” i ha recordat que, si s’haguessin complert els terminis previstos, ja s’haurien entregat uns 70 dels 111 trens inclosos en el contracte. Així mateix, el ministre ha atribuït els endarreriments a problemes en el procés de fabricació i validació dels combois.
En concret, Puente ha explicat que el fabricant preveu presentar aquest abril la documentació per a l’homologació dels trens a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, un procés que, segons ha detallat, s’allargarà uns quatre mesos. Un cop superada aquesta fase, s’iniciarà la formació dels maquinistes, pas previ a la posada en servei dels nous combois.
En aquest context, el ministre ha defensat l’actuació del govern espanyol en la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya i ha assegurat que s’estan executant inversions per modernitzar les infraestructures. En aquest sentit, ha apuntat que les incidències recents s’expliquen perquè “quan es fan obres, hi ha afectacions” en una xarxa que arrossega dèficits acumulats durant anys.
El ministre ha remarcat que el procés de traspàs de Rodalies continua avançant i ha indicat que s’està treballant amb la Generalitat per concretar-ne els detalls, però sense donar dates.