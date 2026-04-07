L’Hospital de Vic, entre els 100 millors de l’Estat

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV)-Hospital Universitari de Vic ha estat reconegut en el rànquing World’s Best Hospitals 2026, una classificació elaborada per la revista Newsweek en col·laboració amb la firma d’anàlisi Statitsta, de referència internacional en l’àmbit de la salut.
El centre hospitalari de la capital d’Osona es col·loca en la 88a posició dins del top 100 dels hospitals de l’Estat Espanyol, en una edició on hi han optat 800 hospitals d’aquesta àrea geogràfica i més de 2.500 centres de 32 països a escala global.
La incorporació de l’Hospital de Vic al rànquing World’s Best Hospitals 2026 és rellevant, ja que normalment hi accedeixen centres hospitalaris de grans dimensions o d’alta especialització. A més, es tracta d’un reconeixement extern i independent i la seva presència a la classificació neix directament de la bona reputació de l’hospital entre la comunitat mèdica.
Qualitat assistencial i experiència del pacient
La metodologia de Newsweek per elaborar aquest rànquing combina diverses fonts d’informació i diferents criteris d’avaluació com les recomanacions de professionals sanitaris, mètriques de qualitat assistencial –com la seguretat del pacient, resultats clínics o criteris d’atenció-, l’experiència del pacient o els resultats reportats pels usuaris que mesuren l’impacte dels tractaments en la qualitat de vida i el benestar.
La inclusió a la llista del CHV representa un reconeixement extern a la qualitat assistencial, la gestió i el model d’atenció centrat en les persones del centre.