Espinelves es converteix en l'epicentre dels mercats de Nadal amb la Fira de l'Avet

La Fira de l'Avet d'Espinelves ha tornat a superar les expectatives de visitants durant el primer cap de setmana d'obertura marcat per les temperatures suaus i les ganes de Nadal. L'alcalde del municipi, Antoni Tanyà, ha explicat a l'ACN que l'afluència de públic durant el primer cap de setmana de l'esdeveniment ha estat molt bona.
Amb pàrquings plens i cues per accedir al poble des de primera hora, el batlle lamenta el col·lapse a l'Eix Transversal, encara que celebra que la població "s'ompli de persones que venen a buscar el seu avet".
Es calcula que fins al 14 de desembre es vendran 5.000 arbres i se superaran els 120.000 visitants d'anys anteriors. Enguany hi ha 120 parades, de les quals una desena són d'avets de productors locals.
El petit poble d'Espinelves, que amb prou feines arriba als 200 habitants durant l'any, es transforma aquests dies en un mosaic de llums, olors de resina i carrers plens de vida. La Fira de l'Avet, que enguany celebra la seva 44a edició, fa créixer el municipi exponencialment, convertint-lo en una de les principals capitals catalanes de Nadal.
"Crec que els canvis que hem fet en els darrers anys estan donant molt bons resultats i això, sumat a la gent que puja a veure el Mercat Medieval de Vic, contribueix que cada cop vinguin més persones", comenta el batlle.
Increment d'aparcament
L'alcalde detalla que, amb l'objectiu de millorar la mobilitat i l'accessibilitat, aquest 2025 s'ha posat en marxa una nova zona d'estacionament amb 300 places d'aparcament més. L'any passat ja es va estrenar una àrea amb 200 places i el consistori està estudiant crear-ne 200 o 300 més de cara l'any vinent: "Amb això haurem arribat al màxim de places aquí a Espinelves".
El batlle també indica que enguany s'ha renovat la il·luminació que dona la benvinguda al poble amb unes lletres il·luminades de gairebé dos metres d'alçada i que es veuen des de la carretera. A més, a l'entrada de la fira s'han col·locat dos avets de grans dimensions.
Producció local
Pel que fa a la xifra de parades, aquest any n'hi ha 120, una vintena més que el 2024. D'aquestes, una desena són d'avets de venedors i productors del poble que consideren aquest producte part de la identitat del municipi.
"Un dels nostres punts forts és ser un aparador del producte local", assegura l'alcalde, que diu que tots aquests negocis són de "quilòmetre zero" i que en molts casos és la tercera generació de la família la que es posa darrere el taulell.
Un d'aquests petits productors locals és Miquel Prat, qui ha explicat que la seva família fa gairebé quatre dècades que es dedica a aquest negoci i que ara li ha agafat el relleu el seu fill. Assegura que en el primer dia de fira es va fer "ple absolut" i es van vendre uns 1.500 avets entre totes les parades. "És molt maco de veure que venir aquí a buscar l'avet és tota una tradició", comenta el paradista.
Prat explica que comercialitzen dues varietats d'avet: la Picea excelsa, que té un creixement més ràpid i surt més econòmica, costant entre 15 i 40 euros; i l'avet Nordmanniana, procedent del centre d'Europa, molt resistent i que pot costar de 25 a 70 euros en funció de la grandària.
En paral·lel, artesans de tot tipus ofereixen espelmes, pessebres, tions, garlandes i decoracions fetes a mà. Anna Rodón, una mataronina que hi exposa per 13è any, assegura que a Espinelves sempre obtenen bons resultats perquè hi ha "molta gent" amb ganes de Nadal.
Tot plegat sense oblidar els productes gastronòmics vinculats al Nadal com les coques d'anís o la ratafia. Precisament, un dels punts més concorreguts de la fira és el forn Can Celestino del poble, que treballa sense descans per coure centenars de coques d'Espinelves.
"És una tradició de fa molts anys, el besavi de la família ja feia coques pels seus amics amb el forn de llenya i des de fa anys les fem per vendre-les a la gent que ens ve a visitar", explica Marta Vilamala, una de les propietàries de l'establiment.
Una tradició familiar
Per a molta gent anar a comprar l'avet de Nadal a Espinelves s'ha convertit en una tradició. És el cas de l'Albert Gil, un veí de Malgrat de Mar, que visita Espinelves amb tota la seva família des de fa sis o set anys: "Ens agrada molt venir d'ençà que els nens són petits i sempre comprem un avet", explica el visitant que ha dit que sempre venen a primera hora per evitar les aglomeracions.
Per la seva banda, la Sònia, veïna de Berga, assegura que l'any passat es van quedar amb les ganes de poder comprar un avet perquè no els hi cabia al cotxe: "Aquest any hem vingut amb el maleter buit i ens n'endurem un".
D'altres visitants acudeixen a Espinelves per primera vegada, però amb les idees molt clares. Pierina Comenge, ha vingut a la fira per comprar un arbre per a la seva germana que viu en una casa a Matadepera i ha quedat encantada: "La fira és preciosa, molt acollidora i amb un esperit nadalenc molt maco, és 100% recomanable".