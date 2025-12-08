El Mercat Medieval de Vic supera els 250.000 visitants en una 29a edició marcada pel bon temps

Els carrers del casc antic de Vic fa tres dies que són testimoni d'un degoteig constant de visitants atrets pel Mercat Medieval. La regidora de Fires i Mercats, Bet Piella, ha destacat a l'ACN que en fan una valoració "molt positiva" tant per l'impacte econòmic que genera com també per l'afluència de persones que ve a la ciutat. L'edició d'enguany ha superat els 250.000 visitants, una xifra que se situa lleugerament per sobre de la de l'any passat, amb 240.000 assistents. El dia de més afluència va ser diumenge, amb 107.000 visitants. "El temps ens ha acompanyat, no ha fet gaire fred, tot i que avui hi havia boira i això també agrada als visitants", ha dit Piella. Enguany el mercat ha comptat amb 405 parades i uns 200 espectacles culturals.
La regidora ha explicat que les parades estan contentes perquè "han venut molt". Divendres a la tarda es va vendre molt, i diumenge va ser un dia "molt fort". Piella ha destacat que hi ha parades "amb molta excel·lència i producte de qualitat". I segons ella, el visitant ho valora. "Tenim la sort de poder escollir i sembla que hem escollit bé i la gent està contenta", ha dit la regidora. En total, des de fa uns anys, es ronda les 400 parades.
Entre els paradistes, la majoria eren bones sensacions, amb bons ritmes de venda. La Rosie, il·lustradora, ha explicat que pels artesans el de Vic és un dels mercats "més bons" de Catalunya. "Passa gent d'arreu i fas caliu, fas xarxa i comunitat", ha assenyalat. L'apicultora Laia Serrano també fa anys que ve a Vic a explicar el seu ofici i a vendre els seus productes. Explica que el mercat pel seu projecte és "un gran aparador".
Tot i la visió que el de Vic és un bon mercat, també hi ha paradistes que comencen a acusar els canvis de tendència de compra dels ciutadans i expliquen que ja no venen tant com abans. Alguns també es queixen de l'augment de les taxes que cal pagar per muntar la parada.
Hi ha visitants, com l'Adriana de Barcelona i la seva colla d'amics que fa anys que els agrada venir a Vic durant el Mercat Medieval. "L'ambient és molt maco", ha assenyalat. De fet, valora poder passejar per la ciutat, trobar-se bandes de música medieval o petits punts on es recreen històries. "Aconsegueixen una experiència immersiva al món medieval mentre vas donant voltes per la ciutat", ha destacat. En el seu cas, ja té parades on cada any va a fer una visita als artesans a qui sol comprar, però també li agrada descobrir nous productes, "que no sabia ni que existien i que necessito, com el fuet de gorgonzola".
Un bon complement a les parades del mercat són els espectacles, més de 200 durant tots els dies, d'unes 30 companyies diferents. La regidora també ha destacat la decisió d'agrupar les zones de tavernes en diferents punts, que fa que quan tanquen les parades, les tavernes puguin continuar oferint servei.
Segons un estudi que es va realitzar durant el Mercat Medieval de l'any passat, l'impacte econòmic del mercat va ser de 30 MEUR, 6 dels quals van anar a parar a l'economia local. "No només vol dir que les botigues venen més, o que els hotels allotgen més persones, sinó que vol dir que tot l'entorn del mercat medieval se'n veu beneficiat". "És una activació de l'economia local", ha assenyalat Bet Piella.