Quin temps farà dissabte per la Crida de la Festa Major de Vic 2026?

Compte enrere per a l'inici de la Festa Major de Vic 2026 amb un dels actes més multitudinaris de la celebració: La Crida. Els vermells del Nen, els verds del Merma i els negres de la Vella es donen cita aquest dissabte 27 de juny a la plaça de la Catedral, però abans, cada colla desplegarà una rua participativa i popular pels barris dels seus dominis per instal·lar l'alegria i la disbauxa a cada racó del municipi.
La celebració de les tres colles comença al migdia, quan convoquen a les corresponents parròquies: a les 12:00 hores del migdia, tothom guarnit per l'ocasió, per a omplir la planxa i fer claca abans de les respectives rues pels carrers de la ciutat, que arrencaran a partir de les 18:00 hores.
Tots els actes són a l'exterior i, per tant, les colles estan al cas de les actualitzacions meteorològiques per saber quin temps farà dissabte. Tot i que encara queden unes hores per encetar la Crida, la bona notícia és que, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el sol i les altes temperatures seran protagonistes de la jornada.
Com ja va sent la tònica dels darrers dies, la calor continuarà instal·lada a la ciutat i s'esperen màximes de fins a 34 graus. A partir de les 18:00 hores, quan arrenquin les rues de les diferents colles, es preveu que els termòmetres marquin els 31 graus, una temperatura que anirà baixant progressivament pel voltant dels 17 graus al llarg de la matinada.
Així que, a priori, el temps no ha de ser un impediment perquè la Crida de la Festa Major de Vic es desplegui amb total normalitat. Això sí, millorar anar preparats amb gorres i barrets, aigua i crema solar.