Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 26, 27 i 28 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 26, 27 i 28 de juny a les nostres comarques.
Vic: Festa Major 2026
Tret de sortida a les grans festes majors de l'estiu a Osona i el Lluçanès amb l'arribada de la Festa Major de Vic. Del 27 de juny al 12 de juliol, la rauxa i la disbauxa s'instal·laran a la ciutat, on s'ha preparat un programa d'actes i activitats farcides de tradició i cultura popular. L'arrencada de la celebració serà el dissabte 27 de juny amb una de les propostes més multitudinàries de la festivitat: La Crida.
- Què? Festa Major de Vic
- Quan? Del 27 de juny al 12 de juliol
- On? Vic
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Vic: Nit de les Esglésies
Divendres 26 de juny arriba una nova edició de La Nit de les Esglésies, una iniciativa que permet contemplar el patrimoni religiós en un ambient tranquil en el qual els temples apaguen la llum artificial i s'il·luminen amb espelmes. A Vic, La Nit de les Esglésies 2026 tindrà lloc a la Catedral de Sant Pere.
- Què? Nit de les Esglésies
- Quan? Divendres 26 de juny
- On? Vic
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Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Masies de Voltregà: Festival A Cel Obert 2026
Els dies 5, 26, 27 i 28 de juny arriba una nova edició del Festival A Cel Obert de les Masies de Voltregà. Els Jardins del Despujol tornaran a acollir música en directe amb un cartell ple de talent i propostes per a tots els públics. El divendres 26 de juny tocarà The Crab Apples, Sidonie i Dan Peralbo i El Comboi; el dissabte 27 de juny hi haurà els concerts de Judit Neddermann i Guillem Roma; mentre que el diumenge 28 de juny serà el torn d'Els Pets i Filomena.
- Què? A Cel Obert
- Quan? 5, 26, 27 i 28 de juny
- On? Masies de Voltregà
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès: