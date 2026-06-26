Arrenca la Festa Major Jove de Vic

Aquest divendres 26 de juny arrenca la 21a edició de la Festa Major Jove de Vic, una celebració autogestionada, combativa, pensada pels joves i farcida de cultura popular vigatana. El tret de sortida a la festivitat va tenir lloc el passat dilluns amb la preestrena del documental FM Jove Vic. 20 anys de pecats i suor, dirigit per Júlia Pujols i Mariona Fontarnau. L'audiovisual es va gravar durant els 20 anys de la festa, assolits l'any passat.
El primer acte de l'FM Jove d'enguany serà el tradicional Sopar Jove al bosquet de l'Atlàntida, que anirà seguit dels concerts de Mia Halis i PD Clap. El diumenge 28 de juny, coincidint amb el dia de l'Orgull LGTBI+, se celebrarà l'acte polític Dissidències a Plaça, on queda el col·lectiu queer en l'oci i la cultura popular?. Seguidament, serà el moment de la Nit d'Homilies, presentada per Godai Garcia i amb monòlegs d'Andrea Farina, Cristina Grande i Anna Flavia.
El dijous 2 de juliol tindrà lloc un dels actes més multitudinaris i esperats de la Festa Major Jove: el Birranostrum; el divendres 3 de juliol començaran les Barraques a la zona esportiva de Vic: a les 21:00 hores hi haurà la Quina Antiquina i Quina Musical i, a partir de la mitjanit arrencaran els concerts amb Power Burkas, Ypnosi, Tetas Frias i PD Don Pedrolo & The Jimbo Jimbo's.
El dissabte 4 de juliol se celebrarà la Cronoescalada, mentre que a partir de les 23:00 hores tornen els concerts a les Barraques amb La Rauxa, Sandra Monfort i Baya Baye. El darrer dia a la zona esportiva serà el diumenge 5 de juliol amb la novetat de l'acte Que no surti de Vic per descobrir el safareig de la ciutat i la seva gent. La música en directe hi serà present amb Arnau Espina & Companyia, Jaç Voraç, Radioformula i PD Master & Commander.
Dilluns 6 de juliol -coincidint amb el pas del Tour de França per la ciutat-, des de l'FM Jove han preparat el Tour dels Valents, un espai d'afició a la plaça del Carbó. Seguidament, a la plaça de l'Estudiant, es farà el Dinar de Valents. Finalment, el diumenge 12 de juliol hi haurà el Concurs de Pielles al Portalet en col·laboració amb l'Ateneu L'Etxavuiro.
Aquest 2026, l'organització detalla que s'incorpora l'ús de tokens -els pecats- per poder gestionar la compravenda de begudes durant la Festa Major. Cada pecat equival a una beguda diferent -segons color i relleu de la fitxa-.