El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut, primeres confirmacions del Cantilafont

El Petit de Cal Eril, Nyandú, Edna Bravo i la Cia. Fèmut amb l'espectacle Clam són els primers artistes confirmats del festival Cantilafont que es farà el 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost. El festival reivindica el paisatge, el món rural i la consciència per la sostenibilitat amb una oferta cultural per viure "sense presses ni aglomeracions". Aquesta edició se centra en la música i les arts escèniques, especialment el circ i amb un entorn natural i rural d'aquesta zona del Lluçanès. Els abonaments ja estan a la venda al web del festival.
La pròxima edició del Cantilafont inclourà el primer concert de la nova gira de Nyandú, el trio de la Torre d'Oristà, que no tocava en directe des de finals del 2019. El desembre de l'any passat, amb el Nadal Nyandú i els dos concerts al seu poble amb les entrades exhaurides, van impulsar el seu retorn coincidint amb els 15 anys de trajectòria.
Qui també retorna als escenaris és El Petit de Cal Eril que interpretarà el seu nou disc Eril, Eril, Eril (Bankrobber, 2025) amb 12 cançons que transiten "entre la llum i l'ombra".
La cantautora Edna Bravo de Vilassar de Dalt portarà el seu primer àlbum Sotabosc (Indian Runners, 2025), que parla de temes com el dol, l'ansietat i la fragilitat emocional amb una música "a cavall del folk i les sonoritats actuals".
I en l'apartat d'arts escèniques, actuarà la Cia. Fèmut -integrada per Raimon Mató, la Júlia Clarà i l’Àfrica Llorens- amb el muntatge Clam, on exploren la llibertat a partir de tècniques acrobàtiques, cultural popular i un espai circular.
Els abonaments d'aquesta nova edició ja estan a la venda a un preu de 35 euros. Pel que fa a aquelles persones que tenien l'abonament del 2025, i que no van poder gaudir de la segona jornada de festival per la suspensió per l'alerta de fortes pluges, tindran un preu especial a 25 euros.