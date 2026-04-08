Torelló ret homenatge a Segimon Serrallonga

Un any més, l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya organitzen l’acte d’homenatge a la figura de Segimon Serrallonga, poeta, filòleg i escriptor català nascut a la capital de la Vall del Ges.\r\n\r\nLa cita serà aquest dissabte 11 d’abril a les 19:00 hores al Teatre Cirvianum i comptarà amb l’acompanyament musical de Caïm Riba i Teresa Nogueron. En aquesta ocasió, l’acte d’homenatge també coincideix amb la commemoració dels 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, per aquest motiu, l’eix central de l’acte serà la conferència Clementina Arderiu, el cor com una barca, a càrrec de Caterina Riba, professora i investigadora de la UVic-UCC.\r\n