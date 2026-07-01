Roda de Ter sotmet a consulta ciutadana set alternatives per reduir el trànsit que travessa el municipi

L'Ajuntament de Roda de Ter impulsa una consulta adreçada als residents, activa del 13 al 16 de juliol, que busca recollir el parer de la població major de 18 anys sobre com abordar els efectes del trànsit constant que creua la localitat cada dia. La participació és oberta per a tots els inscrits al padró, tant presencialment a les dependències municipals com telemàticament. Els ciutadans poden escollir fins a dues opcions entre les set propostes que presenta el consistori. Aquest procés busca obrir la porta a què la ciutadania influeixi directament sobre una qüestió que condiciona el benestar local i l’entorn proper.
L'alcalde, Toni Mas, exposa que es podrà votar sobre diverses mesures, incloent tres variants de circumval·lació, mentre que la resta apunten a actuacions com la pacificació interna o la desviació del trànsit cap a altres rutes. "No hi ha una solució màgica", adverteix. El missatge posa sobre la taula la diversitat d'efectes i implicacions per als veïns, l’activitat empresarial i l’ecosistema local de cada alternativa. El plantejament de la consulta pretén que la decisió final s'articuli sobre el consens i la informació, buscant equilibrar desplaçaments, seguretat i convivència.
Uns 15.000 vehicles travessen diàriament la carretera comarcal C-153, titularitat de la Generalitat, generant, segons Toni Mas, una sèrie de "problemes". La qüestió ja va ser motiu de debat l'any 2009 arran d'una proposta per construir una variant, però el desacord el 2017 va aturar-ne el progrés. El flux de trànsit s’ha intensificat, alterant la tranquil·litat als barris, l’estat de la via i la qualitat de l’aire. La repetició d’aquest debat fa palès que cal una sortida viable des del punt de vista tècnic i que generi prou consens social per rebre suport de la majoria de la ciutadania.
L’executiu municipal, des de l’inici del mandat, va plantejar la creació d’una Taula de Trànsit per buscar acords, convidant-hi tots els grups presents al consistori. Malgrat que alguns partits no van sumar-s’hi, la major part ha col·laborat de prop amb el govern. Abans d’arribar al moment de la consulta s’han organitzat debats i sessions tècniques per analitzar la viabilitat de cada proposta. Aquestes trobades han servit per recollir preocupacions del veïnat, sumar noves idees i contrastar-les amb valoracions tècniques, de manera que l’electorat compti amb dades clares i arguments sòlids per valorar cada alternativa.
Alternatives de la Generalitat i propostes del procés participatiu
Les set propostes a votació deriven d’un informe fet per la Generalitat el 2021, que ja contemplava tres possibles variants. S’hi han afegit, a més, altres iniciatives sorgides a partir de l’escolta als residents durant el procés participatiu. Algunes s’han fusionat amb les opcions de la Generalitat, altres es presenten individualment. Aquesta varietat mostra la voluntat d’incloure diferents perspectives ciutadanes i ajustar les solucions als requeriments del municipi. El procés participatiu ha estat cabdal per ampliar l’oferta de mesures i evitar que quedés exclosa cap sensibilitat.
Dins les propostes es troba la variant oest, que connectaria la C-153 amb la BV-5222, amb una estimació de reducció del trànsit del 25%. La variant nord-oest envoltaria Roda desviant vehicles de la C-153 i podria disminuir el trànsit un 41% en un tram i un 77% en un altre. Pel que fa a la variant de Manlleu, permetria unir la ronda de Manlleu amb la C-153, amb previsions de descens del trànsit menors. Altres opcions inclouen la pacificació de l’àmbit urbà i escoles, dirigir els vehicles pesants cap a altres vies, fomentar el transport públic i la mobilitat activa, i també la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible que ordeni el conjunt del trànsit a Roda de Ter.
Implicacions institucionals i transparència en el procés
L’alcalde de Roda de Ter subratlla la rellevància de la consulta, tot i que moltes mesures escapen a les competències exclusives de l’Ajuntament: "volien conèixer l'opinió dels veïns sobre una qüestió tan llargament reivindicada i poder extreure'n una fotografia general de les prioritats". El govern es compromet a fer arribar les opcions triades i "defensar-les" davant les administracions corresponents. Aquesta actitud pretén que la veu veïnal sigui considerada en futures decisions i inversions relacionades amb infraestructures i desplaçaments.
Un cop es disposi del resultat de la consulta, el consistori preveu sol·licitar una trobada amb Territori de la Generalitat per tractar la situació. En paral·lel, la Generalitat prepara un pla per pacificar la carretera, preveient una inversió superior als 2,5 milions d’euros. D’altra banda, tot i que la concessió de la línia de transport públic amb Vic no s’ha renovat, la Generalitat anuncia que s’enfortirà el servei. Aquests moviments institucionals s’afegeixen a les iniciatives locals i apunten a la necessitat de cooperació entre administracions per abordar una qüestió que sobrepassa el marc municipal i exigeix una visió de conjunt pel que fa a la mobilitat comarcal.
Neutralitat institucional i resultats de la consulta
El consistori decideix no fer públic cap posicionament sobre les opcions ni fixar cap llindar mínim de participació. L’alcalde destaca: "La solució a la problemàtica del trànsit serà un conjunt de solucions, totes les opcions tenen avantatge i inconvenients". Aquesta posició vol que la consulta sigui realment oberta i que el resultat final expressi la diversitat d’opinions i interessos existents. El procés es tanca amb l’estudi dels resultats i la seva presentació davant les autoritats competents, buscant que la participació ciutadana influeixi efectivament en les futures polítiques de mobilitat.