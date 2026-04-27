Centelles inaugura la nova biblioteca del Palau dels Comtes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han visitat la nova biblioteca del Palau dels Comtes de Centelles, inaugurat oficialment el passat divendres. Per a la reforma de l'edifici, la Generalitat va atorgar una subvenció de més d'1 milió d'euros a l'Ajuntament osonenc. La biblioteca del Palau dels Comtes de Centelles és de titularitat municipal, està integrada dins de Sistema de Lectura Pública de Catalunya i rep el suport de la Diputació de Barcelona.
El Palau dels Comtes és una edificació senyorial que té el seu origen en una antiga casa construïda l'any 1415. El palau va aixecar-se cap al 1540, encara que l'actual edifici correspon a una reconstrucció de mitjan segle XVIII.
Durant la inauguració de la nova biblioteca, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmava que "més ciència i més cultura, més racionalitat, és l'aposta correcta". Al mateix temps, posava en valor la col·laboració entre institucions per fer possible el projecte, que definia com a "una aposta que demostra valentia, visió de futur i estabilitat".
Illa també subratllava la cadena humana que va fer-se fa uns dies per a traslladar els llibres de l'antiga biblioteca al nou equipament: "És un gest simbòlic que ja ha fet viure en el poble la biblioteca abans que s'obrin portes".
El cap de l'executiu català també remarcava la cultura com a eina clau davant els reptes actuals i afirmava que s'ha d'afrontar el futur amb "esperança, confiança i cohesió social".