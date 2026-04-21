Alumnes de les escoles de Centelles fan una cadena humana per traslladar llibres a la nova biblioteca

El pròxim divendres 24 d'abril, Centelles inaugurarà la nova biblioteca del Palau dels Comtes. Per aquest motiu, un total de 446 alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Ildefons Cerdà, Xoriguer i Vedruna, han fet una cadena humana per a traslladar un miler de llibres de la biblioteca La Cooperativa al nou edifici.
Els alumnes s'han anat passant els llibres de mà en mà i, quan arribaven al Palau dels Comtes, els alumnes de 2n d'ESO els col·locaven a les lleixes. "És una activitat en què hem donat importància als infants i joves de les diferents escoles del poble perquè siguin els protagonistes", apunta l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
"La biblioteca està a disposició de tota la ciutadania i, especialment, de l'alumnat i les seves famílies, amb la voluntat de posar en valor l'educació i la cultura en un edifici com el Palau, que compta amb un important pòsit històric", afegeix el batlle.
Els regidors d'Educació i Cultura de Centelles, Jordi Romeu Surriba i Aina Galceran Vilardell, expliquen que la biblioteca serà "un equipament obert a tothom que actuarà com a centre sociocultural, espai d'estudi i també com a refugi climàtic, en definitiva un equipament cultural estretament vinculat a l'educació".