El Barça perd contra el Madrid en un clàssic tens i polèmic

Tot apuntava que el partit Madrid-Barça d'aquest diumenge no anava a ser fàcil, i així ha sigut. El primer clàssic de la temporada termina amb un resultat molt igualat, 2-1, que posiciona al Madrid al capdamunt de la classificació amb cinc punts de diferència del Barça.
Un partit que ha començat amb un gol del jugador del Madrid Mbappé en el minut dotze, que finalment s'ha anul·lat per fora de joc. El davanter del Reial Madrid ho ha tornat a intentar al minut 22 i, aquesta vegada, ha aconseguit inaugurar el marcador amb un 1-0 que ha augmentat la tensió al camp.
L'empat ha vingut poc després, quan al minut 38 Fermín ha rebut la pilota de Rashford i ha anotat l'1-1 que ha permès respirar tranquils als blaugranes que, aquest diumenge han jugat sense el seu entrenador Hansi Flick a causa de la sanció del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD). La possessió del partit durant la primera part ha sigut per al Barça, que tot i aguantar la pressió del Madrid, han rebut un segon gol de Bellingham abans del final de la primera part, no sense que abans l'àrbitre Soto Grado anul·lés un tercer gol a Mbappé per fora de joc, de nou.
Un segon gol polèmic i envoltat de les protestes dels jugadors del Barça, que han criticat que no s'ha xiulat falta per al jugador del Madrid Huijsen que, en la rematada que ha donat la passa de gol a Bellingham, hauria colpejat amb el colze Cubarsí, deixant-lo en terra, en plena lluita per la pilota. Soto Grado ha decidit que l’acció no era falta i s'ha confirmat el gol pel Madrid.
El segon temps ha començat molt tens per un penal a favor del Reial Madrid que ha xutat Mbappé i que ha aconseguit desviar el porter del Barça Szczesny, que ha celebrat amb els seus companys al camp.
Tot i la possessió per al Barça, han perdut una segona oportunitat per empatar el marcador quan Lamine ha centrat la pilota per a Koundé, però aquest ha fallat el tir al minut 89 i ha agarrat la pilota Courtois. Els nou minuts de temps afegit no ha donat més oportunitats per a l'equip de Hansi Flick, que ha fet un canvi d'última hora de Balde per Gerard Martin. A més, una expulsió d'última hora de Pedri, que ha rebut dues grogues durant el partit que li han merescut l'expulsió i ha revoltat el camp amb reaccions del Barça just abans del final del partit.
La victòria del Madrid al Bernabéu per la mínima és la setena vegada de 14 partits d'aquesta temporada que l'equip guanya amb una diferència d'un gol. L'equip de Hansi Flick està ara en segona posició per darrere del Reial Madrid en un principi de Lliga que encara està per decidir.