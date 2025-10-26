La discreció de la negociadora Alícia Romero

Si alguna conselleria té carpetes sensibles entre mans és la d'Economia. Pilotada per Alícia Romero, un dels perfils forts al Govern i bregada en la negociació (va ser un dels noms propis la passada legislatura), és qui té, aquesta tardor, les dues qüestions que marcaran l'estabilitat de Salvador Illa a Palau. La primera, el finançament singular, amb una negociació que sembla encallar-se per l'exigència d'ERC amb l'acord signat amb els socialistes i el bloqueig de la ministra María Jesús Montero. La segona, supeditada al desenllaç de la primera, és la dels pressupostos, que es continua treballant internament de manera hermètica. En totes dues empreses, impera la discreció màxima, que contrasta en una setmana d'allau de declaracions i retrets sobre el nou model i l'avenç de les converses.
Romero, que coneix el detall de la negociació, es manté en silenci. I ho fa en un moment complex, en què ha parlat pràcticament tothom per fer créixer la pressió. Fonts d'Economia consultades per Nació es refermen en la voluntat d'avançar des de la discreció total. La consellera, diuen, està "al 100% concentrada en la negociació" per aconseguir una bona proposta i es remeten la posició que ha anat marcant el Govern. El cert és que Illa s'ha posicionat sobre el nou finançament i ha dit que els acords es compliran, i la portaveu, Sílvia Paneque, que cada setmana ha d'entomar una allau de preguntes sobre el mateix tema, ha anat una mica més enllà i ha defensat que la proposta ha d'incloure l'ordinalitat i la recaptació de l'IRPF, dos dels elements més sensibles en la negociació.
Però el xoc principal l'han protagonitzat Montero i Oriol Junqueras. Des d'ERC expressen el malestar amb la posició de la ministra, que ara "té pressa" per tancar una proposta malgrat la distància que encara hi ha amb els republicans. Junqueras advertia dijous que l'acord és llunyà i elevava el to contra la ministra. Romero no ha entrat al xoc en aquest intercanvi de retrets i des del seu entorn es remeten al que s'ha verbalitzat des del Govern: els acords es compliran i ara toca treballar fora del focus. La consellera és ben conscient que cada paraula és observada amb lupa i tampoc li interessa entrar en un intercanvi de declaracions per confrontar amb el PSOE o amb ERC, perquè no facilitaria assolir un objectiu que tothom reconeix que no és senzill.
Cada pas endavant que es fa en una direcció ha de satisfer no només els republicans -amb qui s'ha pactat un model que recull una sèrie de condicions- sinó també el govern espanyol -que vol ajudar Illa a tenir pressupostos, però també pensa en clau estatal- i Montero -que té un peu a la negociació i l'altra a la candidatura d'Andalusia. "Només li interessa que Andalusia en surti ben parada", lamenten fonts al corrent de les converses. Montero té pressa per deixar tancada la proposta, però ERC insisteix que cal "millorar" l'ordinalitat -ja no es defensa una ordinalitat pura-, avançar en la capacitat normativa i tenir en compte la població ajustada. Tot, per blindar la xifra de recursos que aportarà l'Estat, on sí que hi ha entesa.
En tot cas, el rol de Romero no canviarà. La consellera sap que té sobre la taula les dues carpetes que determinaran el grau de tranquil·litat d'Illa per afrontar el 2026. Ja hi haurà moments per parlar, apunten des del seu entorn. Quan? Quan hi hagi acord. De fet, aquesta ha estat la línia que ha seguit des que va començar la legislatura, com s'ha vist en els suplements de crèdit -tres ampliacions pactades amb ERC i els Comuns i que tampoc van ser senzilles- o després de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, en què es van pactar alguns avenços per muscular l'Agència Tributària de Catalunya en la línia de poder recaptar tots els impostos, qüestió que tampoc acaba d'agradar al Ministeri d'Hisenda.
Quan ha parlat, Romero ha estat clara. Després de la comissió bilateral del juliol el protagonisme se'l va endur el conseller Albert Dalmau, clau en els acords de les reunions amb l'Estat del febrer, perquè juntament amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres va presidir la trobada amb el govern espanyol a Palau, però la consellera també va dir-hi la seva. El resultat de la reunió va ser amarg, si més no per ERC, perquè si bé hi havia punts d'entesa, no s'abordaven elements com l'ordinalitat. En declaracions als mitjans aleshores, Romero va ser contundent i va condicionar el nou model al fet que es respecti aquest principi. I va dir que l'Estat també el vol aplicar, però ponderat amb altres criteris. Això s'hauria de concretar quan Montero faci la proposta. Fins aleshores, Romero mantindrà la discreció.