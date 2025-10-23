Junqueras eleva el to contra Montero pel finançament: «Es nega explícitament a incloure l'ordinalitat»

Oriol Junqueras llegeix física quàntica i economia. I amb els seus fills, intenta llegir la Ilíada. Una barreja diversa i complexa, al nivell potser de la negociació del finançament que afronta un moment decisiu. Les posicions amb el Ministeri d'Hisenda estan "allunyades", perquè les propostes del govern espanyol no satisfan ERC en relació amb el principi d'ordinalitat, la població ajustada o la capacitat normativa. En aquest sentit, Junqueras ha elevat el to contra la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i l'ha acusat de "negar-se explícitament" a incloure el concepte d'ordinalitat a la proposta de model de finançament, un dels punts fonamentals de l'acord entre republicans i socialistes que va permetre a Salvador Illa arribar a la Generalitat.
"Hi ha d'haver menys diferència entre allò que aporten les famílies catalanes i allò que reben", ha dit. Això obriria la porta a millorar l'ordinalitat, però no a aconseguir una ordinalitat pura. "El resultat del model no serà exactament el que defensa ERC, perquè la decisió la prendrà una majoria molt diversa que no tots està d'acord amb el nostre model", ha dit. En tot cas, Junqueras ha dit que cal "millorar" l'ordinalitat perquè el sistema de finançament sigui més just. Ara com ara, Catalunya és la tercera comunitat que més aporta i la desena que més rep.
Pel que fa a la població ajustada, Junqueras ha insistit que la població de Catalunya "no para de créixer" i els càlculs que es plantegen ara per distribuir els recursos es fan amb una població menor. "No podem perdre població ajustada, perquè això vol dir menys recursos", ha dit. Fer el repartiment dels recursos amb una població que no és la real, permet una fotografia que millora la situació de Catalunya, però no de manera correcta, perquè a la pràctica hi ha més població i els recursos que rep són menors.
Junqueras ha participat aquest dijous en un acte al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Davant d'una cinquantena d'economistes, Junqueras ha llançat un missatge en direcció a Madrid, pensant en unes negociacions que estan encallades. "El model de finançament és una xifra, però és també el model; si no, no serveix, perquè l'experiència ens ensenya que sense població ajustada, ordinalitat i capacitat normativa, la xifra no serveix de res", ha argumentat Junqueras. Un exemple? Els 3.800 milions d'euros que va rebre Catalunya en l'últim model de finançament, "es va fondre al cap d'uns mesos perquè el model no estava ben fet". Això és el que s'està negociant ara i el que mira de blindar ERC utilitzant la palanca dels pressupostos d'Illa i els de Pedro Sánchez.
"Estarem encantats d'obrir negociacions tan aviat com es compleixin els compromisos", ha dit Junqueras. Aquest escenari, però, no té un horitzó concret perquè abans cal un acord amb el finançament. La ministra Montero té pressa, pensant en la seva candidatura a Andalusia, i des del Ministeri d'Hisenda admeten que es pot abordar el nou model al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Les fonts consultades no concreten, però, si hi haurà ja una proposta. ERC ha advertit que si Montero tira pel dret i presenta un model sense consensuar, el finançament d'Illa entrarà en via morta i model s'haurà de negociar, en tot cas, al Congrés. "Si el Ministeri porta un acord al CPFF sense un acord previ, ho hauran de negociar en el tràmit del Congrés", ha afegit Junqueras, i ha recordat que els vots d'ERC són, també, "imprescindibles".
En un moment de cert enrocament de les posicions, Junqueras ha demanat el suport dels economistes presents a la sala, però també dels empresaris, els sindicats, els col·legis professionals o els treballadors, de tothom. "Demanem que ens acompanyin en la batalla decisiva", ha dit. Ja fa temps que ERC diu que negocia "sola" el nou finançament, i per això Junqueras ha demanat configurar una mena d'unitat d'acció catalana per moure la ministra Montero amb el finançament. "Si ho defensem sols, trigarem més; aquells que vulgueu un bon acord, posem-nos-hi", ha demanat Junqueras. I, de fet, ha recordat que tot el que s'està negociant ja ha estat pactat. "S'hi han compromès moltes vegades i la societat catalana mereix que els acords es compleixin", ha dit.