Montero preveu abordar el finançament al novembre amb les autonomies mentre la negociació amb ERC continua encallada

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, preveu abordar la reforma del model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera del novembre, però encara no sap si hi podrà portar una proposta tancada. Fonts del Ministeri d'Hisenda consultades per Nació donen per fet que se'n parlarà, sigui perquè és pròpiament un punt de l'ordre del dia o perquè les comunitats autònomes del PP ho forcen d'alguna manera. En tot cas, no està garantit que Montero hi porti una proposta concreta, perquè ara mateix no hi ha acord amb ERC. Les dues parts estan allunyades i en joc hi ha els pressupostos de Salvador Illa.
Si bé hi ha certa sintonia en la xifra econòmica que hauria d'aportar l'Estat al nou sistema, les diferències entre el govern espanyol i els republicans continuen en el principi d'ordinalitat, en el criteri de la població ajustada i en la capacitat normativa per recaptar impostos. El Govern, que mira de mantenir un perfil discret en aquesta negociació, insistia dimarts que la proposta ha de recollir l'ordinalitat -que Catalunya no surti perdent després de contribuir a la solidaritat- i la recaptació dels impostos, primer amb l'IRPF i després amb la resta, amb un horitzó de 2028.
Des d'ERC han fixat per abans d'acabar l'any el termini perquè el govern espanyol presenti una proposta de nou model. Elisenda Alamany ha avisat que el principi d'ordinalitat ha d'estar "prou blindat" perquè ningú el pugui modificar si canvia el govern de l'Estat. Sobre l'ordinalitat, des del Ministeri apunten que hi haurà un "mecanisme per reduir les diferències", però no "ordinalitat pura", segons informa l'ACN. Això, d'entrada, no és el que es va pactar entre ERC i el PSC per investir Illa.
Una altra cosa que preocupa els republicans, en relació amb la xifra de recursos que ha d'aportar l'Estat, és que aquesta sigui estable i estigui garantida anualment, per esvair el risc que any rere any pugui variar i això afecti els recursos que arriben a Catalunya. En tot cas, a Calàbria avisen que si Montero -que té pressa amb la mirada posada a Andalusia- tira pel dret amb una proposta no consensuada, els pressupostos d'Illa -i els de Pedro Sánchez- entraran en via morta.
Les urgències de Montero no han agradat a ERC, que veu en la ministra el principal obstacle per a les negociacions del nou model. Al Govern, en canvi, tanquen files amb ella. "Si surt, serà per Montero", asseguren a Palau. Els republicans temen que la ministra faci una proposta limitada a la xifra econòmica que aportarà l'Estat -que es mou en els 20.000 milions d'euros- sense concretar més el model, i aleshores es desencadeni la pressió per negociar i aprovar els pressupostos de la Generalitat. "El model de finançament no és una xifra", advertia dilluns el vicesecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, que ha admès també que en aquest àmbit s'han fet avenços per arribar a un acord.
L’objectiu del Ministeri és teixir una proposta que -malgrat el previsible "no" inicial del PP- acabi essent acceptada pel conjunt dels territoris. L’executiu espanyol insisteix que el nou model serà beneficiós per a tothom perquè aportarà més recursos al conjunt del sistema. En aquest sentit, recorda que el nou sistema haurà de passar pel sedàs del Congrés, on haurà d'obtenir com a mínim el suport de la resta de socis de la investidura. Això, ara com ara, tampoc està garantit.