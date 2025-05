ERC confirma a Collboni que es queda fent una oposició «exigent i constructiva»

Sense pacte. ERC ha confirmat que seguirà a l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona i ho farà de manera "exigent i constructiva". Així ho ha anunciat la seva secretària general, Elisenda Alamany després de reunir-se amb Jaume Collboni al consistori.

ERC i el govern han acordat crear unes estructures de seguiment i coordinació de pactes, amb plans i calendari de compliments, agrupades en tres grans blocs: llengua, turisme i transformació urbana. S'ha parlat de la creació d’una oficina del català i el hub del català, entre altres. Al seu torn, fonts del govern municipal assenyalen que aquest dissabte es reforcen els acords amb el grup d'ERC "com a soci preferent".

Tot plegat després que dijous s'enviés una carta a la militància signada per la presidenta d'ERC Barcelona, Creu Camacho, en què s'informava que el context municipal ha canviat i l'entrada de la formació al govern de la ciutat quedava "descartada".

"Dijous vam tenir una executiva i vam acordar que aquest tema estava tancat", ha remarcat Alamany: "Ja no som on érem i és una decisió compartida pel partit en tots els seus vessants", ha conclòs. En la mateixa missiva, també s'explica que els pròxims mesos s'obrirà un procés per definir el camí a seguir fins a les eleccions municipals del 2027 i recuperar l’orgull de ser d’una ERC "arrelada, útil i guanyadora".