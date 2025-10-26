Parades de castanyes: 142 a les capitals de demarcació, una xifra rècord

Les quatre capitals de demarcació catalanes sumen 142 parades de castanyes al carrer a les portes de la Castanyada, segons dades oficials dels consistoris que ha pogut obtenir l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El nombre de punts de venda autoritzats suposen una xifra rècord, com a mínim des d'abans de la pandèmia. La tendència dels últims anys és a l'alça; tant és així que a Barcelona n'hi havia una trentena cada tardor fa una dècada i, després d'un augment postpandèmia, ara la xifra ja s'apropa a la seixantena. A tots els districtes n'hi ha alguna, en especial, a Sant Martí, on se situen un terç del total. Alhora, l'Ajuntament de Girona n'ha autoritzat 67, una xifra també de màxims, coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
A Barcelona, després d'uns anys creixent lleugerament, el nombre de parades de castanyes van disparar-se el 2023, amb 58, respecte a les 42 de l'any anterior. Des de llavors, els últims dos anys s'han mantingut la cinquantena llarga d'establiments temporals d'aquest tipus. Amb dades actualitzades aquest divendres, se'n compten 57 aquest any, i a la llista encara se li podria afegir alguna altra que està en procés d'aconseguir l'autorització.
Aquesta tardor, se n'han autoritzat 19 al districte de Sant Martí, que des de la pandèmia és, amb diferència, on més sovintegen a la capital catalana. A Sarrià-Sant Gervasi n'hi ha vuit amb llicència, dues més que a Nou Barris, i tres més que a Sants-Montjuïc i a Gràcia. A la cua hi ha l'Eixample, que n'ha anat perdent al llarg dels anys i enguany només en suma una, a Gran Via amb el carrer Urgell. La via on se'n trobaran més és a la Diagonal, amb cinc paradetes, seguida del passeig Maragall i la rambla Guipúscoa, amb tres. La rambla Prim, la rambla del Poblenou, el passeig Valldaura, la plaça de Catalunya i la plaça de Lesseps en tindran dues.
Rècord de parades a Girona
Pel que fa a Girona, la coincidència en dates de la Castanyada amb les Fires de Sant Narcís ha fet que tradicionalment el nombre de parades destinades a la venda d'aquest fruit sigui com a mínim tan alt com a la capital del país. Aquest any, se n'han autoritzat 67 de castanyes i dos de panolles de blat de moro, encara que fonts del consistori expliquen que és possible que algun paradista hi acabi renunciant segons la ubicació que se li hagi assignat. Els estands se situen a la zona de Fires i a altres indrets de la ciutat on se celebraran activitats relacionades amb les celebracions de Sant Narcís. La xifra d'enguany és de rècord, ja que en els últims anys el municipi s'havia mogut en la cinquantena de parades cada tardor.
A Lleida, les parades de castanyes es mantenen estables al voltant de la mitja dotzena cada any. Aquesta temporada n'hi haurà sis, tantes com l'any passat i, segons fonts municipals, quatre estaran situades a les rodalies de centres educatius, ja que la majoria de les peticions que rep el consistori són d'alumnes. Les dades són actualitzades el 17 d'octubre, i podrien encara variar ja que, en alguns casos, els estudiants n'impulsen més a última hora i l'Ajuntament no posa límit temporal. A banda, el municipi tindrà dues parades més fixes. Després de la pandèmia, el 2022 va ser l'any amb més punts de venda, vuit.
El nombre de parades a Tarragona és superior, al voltant d'una dotzena per any. Aquesta tardor n'hi haurà 12 a la ciutat, dues menys que l'any passat, i una més que l'any 2023. Fonts de l'Ajuntament expliquen que tenien una cinquantena d'espais disponibles per a estands de castanyes, que quedaran així lluny d'omplir-se. Alguns dels espais que sí que s'ocuparan se situen a la rambla Nova. El 2019, l'últim any abans de la covid, es van registrar 17 punts de venda, més que enguany.