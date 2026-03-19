Una incidència a l'estació de Sant Vicenç de Calders ha obligat a interrompre la circulació de combois de l'R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i R17. Segons ha explicat Adif, la incidència afecta la senyalització. Per la seva banda, Rodalies s'està gestionant un servei alternatiu per carretera en diferents trams per als usuaris afectats.
Concretament, a l’R2 Sud, la circulació està interrompuda entre Cunit i Sant Vicenç i, a l’R4, entre el Vendrell i Sant Vicenç. Pel que fa a la interrupció a l’R14, R15, R16 i R17 és entre Torredembarra i Sant Vicenç, i a l’R13, entre Roda de Berà i Sant Vicenç.
Tot just els trams afectats també pateixen aquesta setmana les conseqüències de les obres al túnel del Garraf, que van començar dilluns i que tindran una durada d'uns tres mesos. Per fer front a les obres, el Govern, Renfe i Adif han planificat un pla de transport alternatiu que, de moment, no ha funcionat encara en plena normalitat. Alcaldes com Jaume Casañas, de Cunit, s'han queixat del funcionament d'aquest i de la forma com s'ha gestionat: "Hi ha un desconeixement de la realitat territorial que fa que des de Barcelona es prenguin decisions que no són les correctes".