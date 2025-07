Jaume Collboni creixeria a Barcelona amb un Junts enfonsat sense Xavier Trias

El PSC milloraria el seu resultat a Barcelona en les pròximes eleccions municipals i Junts, que va ser la força més votada el 2023, cauria fins a la cinquena posició. Són algunes de les conclusions d'una macroenquesta del CIS realitzada a tot l'Estat que mesura la intenció de vot a tots els parlaments autonòmics i als ajuntaments de les ciutats més grans.

Així, Jaume Collboni fregaria el 29% dels vots, deu punts més que els que va obtenir als comicis del 2023 i aconseguint sobradament la primera posició, triplicant la segona. Junts, que amb Xavier Trias com a candidat va ser el partit més votada amb el 22% dels sufragis, s'enfonsaria fins al 7,3%. El superarien ERC, que quedaria segon amb el 10,5%, els Comuns (9,3%) i el PP (7,9%).

Tal com passaria a unes suposades eleccions al Parlament de Catalunya, segons la mateixa enquesta, l'extrema dreta catalanista d'Aliança Catalana superaria el seu equivalent espanyolista, Vox, amb el 4,2% i el 3,5% dels suports, respectivament. La CUP, en darrera posició, no arribaria al 3%. Cap d'aquestes tres forces, segons aquesta previsió, arribarien al llindar del 5%, que cal superar per entrar al Ple del consistori.

L'accés a l'habitatge, la política municipal més necessària

Com ja va assenyalar el baròmetre municipal, publicat aquest dilluns, la crisi de l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania de Barcelona. També ho és en el conjunt de Catalunya i de l'Estat espanyol. Aquest nou estudi, que ha entrevistat quasi 1.000 barcelonins al llarg del març, reafirma que les polítiques d'habitatge haurien de tenir la màxima prioritat de l'Ajuntament. Concretament, el 28% de la població considera que les ajudes per a comprar o llogar pisos són les mesures més necessàries, seguides per millorar la seguretat ciutadana (22%) i el manteniment i la neteja dels carrers (7,5%).

Pel que fa a la situació general de la ciutat, el 65% de la població la considera bona o molt bona, molt per damunt del 21% que la suspèn. Unes bones dades que contrasten amb el fet que només una de cada quatre persones considera que Barcelona està millor ara que abans que Jaume Collboni assumís l'alcaldia. Un 36%, en canvi, assegura que ha empitjorat i el 27% no hi veu grans canvis.

Mentre els partits enfoquen el 2027, Collboni és el preferit del 17%

Havent superat l'equador del mandat actual, encara no està clar qui liderarà tots els partits polítics en la pugna electoral del 2027. L'alcalde Jaume Collboni té via lliure per repetir com a candidat del PSC i es dona per fet que Daniel Sirera (PP) i Gonzalo de Oro-Pulido (Vox) tornaran a aparèixer a les butlletes com a caps de llista. La republicana Elisenda Alamany, així mateix, té molts números per ser la substituta d'Ernest Maragall. Les grans incògnites, doncs, són Junts i els Comuns, després que Xavier Trias i Ada Colau s'hagin retirat de la política municipal.

En aquest context d'incertesa, més de la meitat de les persones enquestades no han mencionat cap nom quan el CIS els va preguntar qui seria la persona indicada per liderar el govern municipal de Barcelona. Només el 17% va citar Jaume Collboni i un 7% va elegir Ada Colau, que en principi no hi participarà.