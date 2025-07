El PSC guanyaria sobradament les eleccions, segons una enquesta del CIS prèvia a l'esclat del cas Cerdán

El PSC guanyaria les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicada aquest dimarts però elaborada el mes de març, molt abans que esclatessin els escàndols de corrupció entre l'entorn de Pedro Sánchez. Aquest baròmetre atorga a la formació de Salvador Illa una intenció de vot del 31,5%, tres punts més del resultat que va obtenir el 2024.

Molt de lluny, el seguiria ERC amb el 14% dels vots, una xifra similar a la que va obtenir. Qui més sortiria perdent seria Junts, que veuria desaparèixer més de la meitat dels sufragis que va aconseguir el 12M: tan sols arribaria al 9%, pràcticament empatant amb el PP (8,7%). Els Comuns —agrupant electorats de Sumar i Podem— aconseguiria el 6,5%.

En la part baixa de la llista, el CIS mostra un sorpasso en les extremes dretes: Aliança Catalana (6%) superaria Vox (4,9%), ambdós per davant de la CUP, amb el 3,5%. Pel que fa a la participació, l'enquesta dirigida per José Félix Tezanos estima que el 64% de la població catalana amb dret a vot es desplaçaria al seu col·legi electoral.

El 51% faria fora Salvador Illa, però sense presentar alternatives

Per a fer aquesta enquesta inèdita, en la qual s'aporten dades d'intenció de vot i preocupacions per a totes les comunitats autònomes i principals grans ciutats, el CIS ha entrevistat 16.000 persones d'arreu de l'Estat, de les quals 2.271 són catalanes, entre el 7 i el 31 de març.

Una de les seves principals conclusions és que el 51% de la societat catalana voldria que Salvador Illa deixés de ser president de la Generalitat de Catalunya després de les pròximes eleccions, davant del 37% que voldria la seva continuïtat. Així i tot, no hi ha altres noms que ressonin com a substitut. Illa és el preferit del 26% de la població i no hi ha altres candidats que superin el 4% dels suports.

En tot cas, el govern del PSC suspendria pel que fa a la seva gestió. El 56% la considera dolenta o molt dolenta, mentre que el 32% la valora positivament. Més igualada és l'opinió pública pel que fa a l'evolució: el 29% considera que la situació general de Catalunya és millor respecte a abans de les darreres eleccions, davant del 34% que la veu pitjor.

Les polítiques prioritàries: habitatge i transport

Més enllà de qui hagi d'ocupar el despatx de la Plaça Sant Jaume, el CIS trasllada quines són les iniciatives polítiques que, al parer de la població, han de ser prioritàries. Tal com assenyalen diverses enquestes, que la situen com a principal preocupació, l'habitatge lidera la llista. Així, el 17% situaria les polítiques per a millorar l'accés a l'habitatge en la màxima prioritat. La segueixen la millora del transport públic, com les Rodalies o els busos (10%) i les mesures relacionades amb la seguretat ciutadana (8,9%).