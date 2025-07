Illa fa una crida a extremar la precaució pels incendis: «Els focs d'avui no són com els de fa vint anys»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat a Guissona per fer seguiment dels focs que cremen a la zona. Illa, que ha cancel·lat l'agenda prevista per aquest dimecres, ha agraït la feina als cossos de Bombers i Agents Rurals que participen en les tasques d'extinció de l'incendi, que ha fet extensiva l'agraïment a pagesos i alcaldes. “El foc està estabilitzat”, ha indicat Illa, que ha alertat que l'estiu serà complicat."Els focs d'avui no són com els de fa vint anys", ha insistit. Els Bombers treballen ara per flanquejar tot el foc i la feina “no es pot donar per feta”. El president ha lamentat les dues víctimes mortals i ha explicat que hi ha dos bombers ferits lleus. Ara s'ha d'esbrinar l'origen de l'incendi, que ha cremat terreny agrícola. Illa ha alertat de la perillositat del foc, que ha avançat molt ràpidament. “Són focs que, segons els Bombers, queden fora de la capacitat d'extinció, i l'estratègia és protegir-se”, ha alertat el president, que ha fet una crida a la prudència. “Avui serà un dia de molt de risc”, ha afirmat.