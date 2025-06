El Parlament reclama al Govern «les accions legals disponibles» per a protegir les pintures de Sixena del MNAC

El ple del Parlament ha instat el Govern a esgotar la via jurídica per a interposar un incident d'execució i les "accions legals disponibles" per a protegir les pintures murals de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i evitar el "risc" que suposaria el seu trasllat arran de la sentència del Tribunal Suprem. Així consta en una moció de Junts aprovada aquest dijous per la cambra, que ha rebut el suport del PSC, ERC, els Comuns, la CUP i AC. El text avisa que l'execució de la sentència "podria provocar la destrucció" de les obres i insta l'executiu de Salvador Illa a "demanar en coordinació amb el MNAC informes sobre la viabilitat del trasllat al Comitè de Pintura Mural (ICOMOS) i a l'organisme en matèria de conservació i restauració". D'altra banda, el ple ha aprovat parcialment una moció d'ERC en aquest sentit, tot i que s'ha rebutjat el punt que demanava a l'executiu accions legals per a "defensar el valor de les adquisicions fetes per la Generalitat i el MNAC".