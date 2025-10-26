Record d’inscripcions als cursos de català: més de 41.000 alumnes

Més de 41.000 alumnes s'han inscrit en els cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Llingüística (CPNL), que ha tancat el procés d'inscripcions del primer trimestre amb una oferta de 43.000 places en 1.900 cursos de català disponibles.
L'oferta de places ha crescut un 15% i la de cursos un 17%, fruit de l'aplicació del pla de xoc d'ensenyament del català impulsat per la Conselleria de Política Lingüística, informa en un comunicat aquest diumenge.
Així doncs, s'ha ampliat l'oferta de cursos a 27 noves poblacions i 8 centres de normalització lingüística han obert nous punts d'atenció en el seu àmbit territorial i, a més, s'han contractat 63 nous professors i s'han convertit 131 jornades parcials en jornades completes. L'oferta de cursos ha crescut en tots els nivells i modalitats, especialment en els nivells A1 i A2, potenciant la formació presencial i la franja horària del vespre que sol ser la més sol·licitada.
Canvis en la inscripció
La inscripció per als cursos del primer trimestre ha comptat amb alguns canvis per fer més eficient el procés, per la qual cosa s'han ampliat els dies hàbils per inscriure's i s'han reservat alguns per als cursos amb més demanda, la qual cosa segons la conselleria ha reduït els temps d'espera. També s'han aplicat millores en l'aplicació informàtica per fer la matrícula, implementant un sistema dinàmic que regula el nombre d'usuaris simultanis amb accés a l'aplicació. D'altra banda, l'atenció presencial s'ha reforçat amb la contractació de 47 persones en 31 punts d'atenció i s'ha habilitat el telèfon 012 per resoldre dubtes.
Òmnium exigeix més
Òmnium Cultural celebra el progrés en el nombre de xifres tant d'ampliació de places i de cursos com de persones inscrites, però denúncia que no n'hi ha prou. Des de l'entitat cultural catalana ressalten el poder integrador de la llengua i posen en relleu que "més de 6.000 persones s'han tornat a quedar sense plaça" i reiteren al conseller la necessitat de crear més places per acabar 2026 sense llistes d'espera.