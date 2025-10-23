Un centre oftalmològic es compromet amb el català després de diverses queixes lingüístiques

Queixar-se pels drets lingüístics funciona i un bon exemple és el que acaba de passar amb un centre d'oftalmologia. L'Institut Català de Retina (ICR) s'ha compromès amb el català després d'acumular diverses queixes per discriminacions en l'obligació d'atendre els clients en català. Un dels casos més sonats el va recollir Nació l'estiu passat, quan una dona va denunciar que l'oftalmòleg l'havia expulsat de la consulta per parlar en català. Aquest professional concret ja havia protagonitzat dues altres queixes per part d'altres clients.
Ara, l'ICR s'ha disculpat amb la pacient i també s'ha compromès a millorar el seu pla de gestió lingüística amb l'assessorament de Plataforma per la Llengua. Segons detalla l'entitat, el centre oftalmològic posarà els drets lingüístics dels pacients al centre incorporant mecanismes de seguiment i control. Alguns d'aquests canvis suposen la designació d'una referent de llengua per vehicular el pla, una comissió per fer-ne seguiment i l'aplicació d'accions preventives en defensa dels drets lingüístics dels pacients.
Plataforma per la Llengua va posar-se en contacte amb l'ICR després de constatar diversos conflictes per no garantir el dret de ser atès en català. La direcció del centre va respondre ràpidament, es va reunir amb l'entitat i va acceptar rebre el seu assessorament. El pla lingüístic proporcionat per Plataforma per la Llengua posa èmfasi en l'atenció als pacients, però també en les comunicacions internes i externes del centre i en la contractació de serveis.
L'ICR, segons detalla l'entitat, tenia el català com a llengua pròpia i una bona política lingüística. Però el pla no era suficient perquè no estabia mecanismes de control o seguiment ni què fer davant casos de discriminació lingüística. Ara, el centre ha començat a fer servir la comunicació interna per informar els treballadors dels drets lingüístics dels pacients i sensibilitzar-los sobre la importància d'atendre'ls en català. A més, el centre ha elevat el grau d'exigència de l'ús de la llengua per contractar nous treballadors i ha augmentat l'oferta de cursos de català per als professionals del centre.
Augment de les discriminacions lingüístiques a la sanitat
El Servei Català de la Salut avisava aquest estiu de l'augment sostingut de les queixes per discriminació lingüística als centres sanitaris. Fins al juliol d'aquest 2025 se n'han registrat 179, el que manté la tendència a l'alça dels últims anys. Els responsables del CatSalut deien que gairebé la meitat de les reclamacions de 2024 van ser per manca d'atenció oral en català; per no rebre resposta administrativa o informativa en aquesta llengua (20%) o pel que fa als informes clínics (8%).
Si el 2022 es van registrar 233 queixes, la xifra es va enfilar fins a les 342 l’any 2023 i a 358 el 2024. Enguany, només fins al mes de juliol, ja se n’han comptabilitzat 179, fet que fa preveure que es podria superar novament el màxim històric abans d’acabar l’any. Entre les noves propostes de Salut per revertir la situació hi ha la creació d'un grup multidisciplinari per seguir les reclamacions i una campanya de conscienciació.