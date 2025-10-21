Nova denúncia de discriminació lingüística. La crítica literària Júlia Ojeda ha explicat que l'han expulsat d'una botiga de mobles de Palma per parlar en català. Concretament, Ojeda detalla que el gerent de la botiga l'ha fet fora per negar-se a canviar al castellà. Cal recordar que la normativa lingüística recull el dret de ser entès en català en la comunicació en els serveis d'atenció al públic.
"Acabo de patir una agressió lingüística a la botiga Hipermueble a Palma", ha denunciat Ojeda. A més d'expulsar-la per motius lingüístics, el gerent de la botiga "ha tret tot el repertori". Li ha recordat a la crítica literària que "estem a Espanya", que "no és catalana, és espanyola", que "què posa al seu DNI" o fins i tot li ha parlat de Gabriel Rufián. Tot, evidentment, en castellà i "a crits".
Ojeda també ha explicat que els treballadors de la botiga de mobles no donaven crèdit de l'escena. Els empleats tenien la "mirada avergonyida" i fins i tot un d'ells li ha ofert, en castellà, un got d'aigua. "Ser dona, catalana i catalanoparlant ha estat la cirereta del país", ha lamentat Ojeda, que ha reivindicat que "som més forts que ells" i ha demanat que tothom lluiti per garantir els seus drets. "Avui tocarà dormir al mateix llit, però no seré jo qui dormi malament", ha sentenciat.
Plataforma per la Llengua de les Illes Balears s'ha posat en contacte amb Ojeda per posar a disposició el servei de defensa de drets lingüístics de l'entitat. La professora i investigadora ha detallat que es posarà en contacte amb aquest servei i que ja havia parlat amb els tècnics de l'entitat, mentre que es dirigeix a la comissaria local per denunciar els fets i també ho farà davant Consum. Cal recordar que el sector del comerç és un dels àmbits en què es recopilen més queixes de vulneracions dels drets lingüístics, no només a les Illes Balears, sinó al conjunt dels Països Catalans.