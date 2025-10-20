Saber català serà per primer cop un avantatge per tenir una guingueta a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona incorpora, per primer cop, el coneixement del català entre el personal com a criteri a valorar en la nova licitació de les guinguetes de platja. És a dir, que els treballadors puguin acreditar un B2 sumarà punts. També s'atorga més pes a la responsabilitat social i ambiental i menys a l'oferta econòmica.
La licitació per al període 2026-2029 abasta quatre temporades i engloba vuit guinguetes-bar amb servei de gandules i para-sols, tres guinguetes-bar i tres posicions de servei de gandules i para-sols. En la nova licitació, el criteri econòmic passa a ser el 15% del total de la valoració (abans el 35%) i es tindran més en compte aspectes com la contractació de persones en situació d'atur o exclusió.
El valor del contracte de licitació és d'uns 2,4 milions d'euros i és per a quatre temporades. Els serveis de platja del contracte són a les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària, Bogatell i Mar Bella. En cinc posicions (les dues de Nova Icària i les tres de Bogatell) s'ha hagut de reduir a la meitat el nombre de gandules i para-sols que es podran instal·lar a la sorra a causa del retrocés que viuen les platges de Barcelona.
Amb la proposta que ara es licita, l'Ajuntament vol blindar un model de guinguetes que ofereixi "un bon servei a la ciutadania i que sigui respectuós amb l’entorn". Així, el consistori apunta que aposta per "la qualitat del servei" en la nova licitació amb més pes atorgat a criteris i aspectes que aporten "valor afegit".
Deu punts per saber català
Segons consta en la licitació, el coneixement del català atorgarà fins a 10 punts. Així, per primer cop, s'atorgaran 2 punts per cada treballador adscrit al servei que tingui, a la data de la presentació de les ofertes, un certificat oficial B2 o superior de català (màxim 5 treballadors).
Sobre el coneixement d'idiomes estrangers, també es fixa fins a 10 punts, amb 1 punt per cada certificat oficial B1 o superior d’anglès, francès, alemany o italià, o bé ser nacional d'un país on sigui oficial una d'aquestes llengües o sigui la més parlada, acreditat pels treballadors adscrits al servei (màxim 5 treballadors, i màxim 2 punts per treballador). D'altra banda, diu l'Ajuntament, també es valorarà l’experiència del personal en l’àmbit de la restauració.
Responsabilitat social i ambiental
Entre aquests, cita la contractació de persones en situació d'atur o d’exclusió social, la formació en gènere i no discriminació o bé la subcontractació d'empreses d'economia social, per exemple, en el subministrament de vaixella o càtering. En l’àmbit ambiental es tindrà en compte l'eficiència energètica i hídrica, la gestió dels residus i el malbaratament alimentari i els certificats ambientals de qualitat.
En l'àmbit del servei destaca l'establiment de preus màxims d'alguns productes com ara l'aigua, els refrescos o els entrepans. Així, la reducció dels preus màxims establerts a l'annex del plec administratiu pot donar fins a 5 punts, amb un punt per cada 2 punts de descompte que es realitzi sobre els preus màxims. La taula parteix de preus màxims com ara 2,75 euros per una ampolla d’aigua natural de 0,33 litres, 5,50 euros per una cervesa o 8,25 euros per un entrepà calent o fred.
Respecte a l'oferta gastronòmica es tindrà en compte l'aposta pels ingredients de qualitat, la proximitat i els menús amb necessitats especials. D'altra banda, també es valorarà l'atenció als usuaris i les millores del servei de lavabos, que són d’ús públic durant la temporada de platges.