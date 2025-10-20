Discriminació lingüística en la inauguració d'uns jardins a Barcelona

La inauguració dels jardins de la Torre del Fang de Barcelona han quedat tacats per un cas de discriminació lingüística. La polèmica va saltar quan un càrrec d'ERC al districte de Sant Andreu va denunciar que part de la cartelleria d'aquest nou espai es trobava exclusivament en castellà. L'Ajuntament ja ha anunciat que substituirà aquesta senyalització perquè estigui en català amb la voluntat de donar compliment al reglament municipal d'usos lingüístics.
Carlos Rodríguez Escuredo, conseller portaveu d'ERC al districte de Sant Andreu, va denunciar dissabte que en la inauguració dels jardins de la Torre del Fang de la Sagrera va trobar-se una "desagradable sorpresa". Tota la cartelleria d'indicacions d'ús dels aparells de gimnàstica i de joc de l'espai estaven únicament en castellà. A la imatge es pot veure com les instruccions d'ús dels aparells estan només en castellà en un cartell en què apareixen els logos dels instal·ladors, però en cap cas el de l'Ajuntament ni cap altre òrgan públic.
L'Ajuntament substituirà els cartells
La correcció no s'ha fet esperar per part de l'Ajuntament. La comissionada de l'ús social del català al consistori, Marta Salicrú, ha explicat que des del districte de Sant Andreu i Parcs i Jardins de Barcelona ja s'està treballant en la substitució dels rètols dels elements de cal·listènia. Així doncs, passaran a ser en català, com la resta de rètols dels jardins, amb la voluntat de donar compliment al reglament d'usos de la llengua de l'Ajuntament de la capital catalana.
La inauguració dels jardins de la Torre del Fang es va celebrar aquest dissabte amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La nova zona verda pel veïnat disposa d’un espai central amb dos accessos adaptats, una zona equipada amb cal·listènia, paviment de terra i il·luminació que permeten el seu ús per a activitats d’esbarjo. Els treballs han estat executats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) i han suposat una inversió d’1,2 milions d’euros. Aquesta actuació també compta amb part del pressupost pactat amb el grup municipal d'ERC.