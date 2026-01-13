Focus Positiu tanca la tercera edició amb 271 fotos i consolida el projecte al Bages

El projecte Focus Positiu ha tancat el període de participació de la seva tercera edició amb 271 fotografies presentades per 113 persones, unes xifres que refermen el creixement i l'arrelament d'aquesta iniciativa cultural i comunitària al Bages. El concurs, que utilitza la fotografia com a eina de benestar emocional, connexió amb l'entorn i cura personal, culminarà amb una gala d'entrega de premis el pròxim 25 de febrer al Teatre Kursaal de Manresa, on es donaran a conèixer les deu fotografies guanyadores.
Un projecte de benestar a través de la fotografia
Focus Positiu és un projecte cívic i sense ànim de lucre que promou el benestar emocional a partir d'una pràctica accessible com és la fotografia. La iniciativa convida les persones participants a aturar-se, observar el seu entorn i compartir mirades positives vinculades a la cura personal, l'autoestima i la connexió amb el que les envolta.
Des de l'organització es valora aquesta tercera edició com un pas endavant en la consolidació del projecte, tant pel volum de participació assolit com per la diversitat de perspectives rebudes. Les 271 imatges presentades reflecteixen una pluralitat de mirades i experiències que, segons els impulsors, reforcen el sentit comunitari i cultural de la proposta al territori.
Tres categories i un Premi Absolut
El concurs es divideix en tres categories temàtiques: Benestar quotidià, Viatges de benestar i Pau interior. A través d'aquests àmbits, Focus Positiu vol recollir diferents maneres d'entendre i expressar el benestar, tant en el dia a dia com en experiències de desconnexió o introspecció personal.
A més dels premis per categories, el concurs atorgarà un Premi Absolut, el guardó principal del certamen. Aquest reconeixement inclou una estada a les cabanes d'Oller del Mas, un premi vinculat també a la filosofia del projecte, centrada en la calma, el contacte amb la natura i el benestar integral.
En total, es reconeixeran deu fotografies guanyadores, que es donaran a conèixer públicament durant la gala final.
Una gala al Kursaal com a principal novetat
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la celebració de la Gala d'entrega de premis, que tindrà lloc el 25 de febrer al Teatre Kursaal de Manresa. L'acte s'emmarca dins la programació de les Festes de la Llum i vol esdevenir un punt de trobada entre participants, organitzadors i persones vinculades al projecte.
Totes les persones que han participat en el concurs ja estan convidades a assistir a la gala, on es faran públics els resultats i es posarà en valor el conjunt de treballs presentats en aquesta tercera edició.
Un jurat plural i intergeneracional
El jurat de Focus Positiu està format per professionals de diferents àmbits, persones guanyadores de l'edició anterior i infants que participen en l'activitat extraescolar d'educació emocional La Nostra Illa. En el cas dels infants, la seva participació en el procés de valoració es fa amb un rol adaptat a la seva mirada, aportant una visió fresca i diferent a l'avaluació de les fotografies.
Aquesta composició del jurat respon a la voluntat del projecte d'incorporar mirades diverses i d'enfortir el vessant educatiu i comunitari de la iniciativa.
Arrelament i recorregut al territori
Els cofundadors de Focus Positiu, Gemma Calmet i Hasmukh Kerai, han destacat el valor simbòlic i emocional del projecte: "Ens emociona veure com la fotografia segueix sent una excusa senzilla per parar, apreciar i compartir. Aquesta edició confirma que el projecte té arrelament i recorregut al territori".
Focus Positiu fa possible la seva activitat gràcies a la col·laboració d'entitats i agents del territori, i manté obertes converses amb organitzacions interessades a vincular-se a iniciatives comunitàries que combinen cultura i benestar.