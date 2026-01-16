Docents de la Catalunya Central diuen que «ja n'hi ha prou!» i anuncien noves mobilitzacions

Més de 50 docents del Bages, Osona i el Berguedà es van reunir dimecres a Manresa per analitzar l'estat del conflicte amb el Departament d'Educació i acordar noves accions de pressió. L'assemblea va constatar un bloqueig total de les negociacions i va anunciar mobilitzacions al territori, una jornada de visibilització amb el color groc i un reforç de l'autoorganització als centres educatius.
Assemblea territorial a Manresa
Aquest dimecres, 15 de gener, mig centenar llarg de docents de la Catalunya Central van participar en una assemblea territorial celebrada a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. La trobada va aplegar professorat majoritàriament del Bages, però també d'Osona i del Berguedà, amb l'objectiu d'analitzar la situació actual de les negociacions amb el Departament d'Educació i definir els propers passos del conflicte.
Segons el professorat assistent, el diagnòstic és compartit i contundent: "la negociació es troba en un punt mort". Durant l'assemblea, els docents van coincidir a afirmar que "les negociacions estan completament encallades i el Departament no ha fet cap pas endavant", una percepció que ha anat creixent després de les darreres reunions formals.
Mesa sectorial sense avenços
L'assemblea arriba pocs dies després de la mesa sectorial del passat 8 de gener, la segona sessió del calendari pactat per negociar una millora global de les condicions laborals del professorat. En aquesta trobada, segons van exposar els docents reunits a Manresa, el Departament d'Educació no va presentar cap proposta nova i es va limitar a reiterar les mateixes posicions que ja havia defensat en la sessió anterior, celebrada el 18 de desembre.
Aquest fet ha estat interpretat pel professorat com una "manca de voluntat política real" per desbloquejar el conflicte. La sensació generalitzada és que el Departament no està disposat a abordar canvis estructurals ni a donar resposta a les demandes que el col·lectiu considera urgents i imprescindibles per garantir una educació de qualitat.
Ràtios elevades i més càrrega burocràtica
Durant la reunió, els docents van posar sobre la taula les condicions en què asseguren que es treballa actualment als centres educatius. Un dels punts que va generar més consens va ser la denúncia de ràtios "absolutament inassumibles", especialment a secundària i batxillerat.
Segons es va exposar, hi ha aules amb més de 33 alumnes a l'educació secundària obligatòria i més de 37 al batxillerat, una realitat que, segons el professorat, dificulta greument la tasca educativa. Aquesta situació s'agreuja en un context d'aules cada cop més complexes, amb més diversitat de necessitats i sense un increment proporcional dels recursos humans i materials.
A aquesta problemàtica s'hi suma, segons van denunciar, un augment constant de la burocràcia, que resta temps a la tasca pedagògica i incrementa la pressió sobre els equips docents.
Accions al territori i reforç de l'organització
Davant d'aquest escenari, l'assemblea va acordar que la resposta no pot limitar-se a les mobilitzacions centralitzades a Barcelona. Tot i donar suport a la manifestació convocada el 24 de gener a 2/4 de 12 del migdia a Arc de Triomf, el professorat de la Catalunya Central va decidir impulsar accions pròpies al territori.
En aquest sentit, es va anunciar que en els propers dies es faran públiques diverses iniciatives a Manresa i a la resta de centres educatius de la Catalunya Central. Pel que fa a la jornada del 24 de gener, la convocatòria territorial serà a les 9 del matí a la plaça Sant Domènec de Manresa, des d'on els docents es desplaçaran fins a l'estació de Renfe per agafar el tren cap a Barcelona.
Alhora, l'assemblea va fer una crida explícita a reforçar l'autoorganització als centres educatius. "La força del conflicte dependrà de la nostra capacitat d'organitzar-nos des de baix, escola a escola", van remarcar, apel·lant a la celebració d'assemblees als centres com a eina clau per sostenir la mobilització.
El groc com a símbol de protesta
Com a element de visibilització i unitat, el professorat va acordar recuperar el color groc com a símbol de la lluita. El proper 22 de gener, es convoca a visibilitzar aquest color a totes les escoles i instituts de la Catalunya Central, amb l'objectiu de fer evident el malestar del col·lectiu.
Segons van concloure els docents, la iniciativa vol "inundar les escoles de groc" per advertir que, si no hi ha avenços reals en les negociacions, el conflicte s'intensificarà. En aquest context, el professorat ja mira cap al proper cicle de vagues, que s'iniciarà l'11 de febrer si el Departament d'Educació no mou fitxa.