Junts avala la llei de Sánchez que obliga les grans empreses a respondre en català

Amb l'aval de Junts, el Congrés ha aprovat aquest dimecres en comissió la ponència de la nova llei d’atenció al client. Una iniciativa del govern espanyol per millorar el servei als consumidors que, entre altres objectius, vol garantir l’ús de llengües com el català o el basc. El vot a favor de Junts arriba la mateixa setmana que la formació ha oficialitzat el seu trencament amb el PSOE.
La normativa pretén “assegurar” que l’atenció al consumidor es faci en castellà o en qualsevol de les llengües oficials quan el servei es dirigeixi a usuaris de comunitats que tinguin idiomes propis. La norma, que ara s’haurà de validar en ple, també preveu accions per acabar amb les trucades ‘spam’ de les empreses.
L’aprovació de la llei en comissió arriba després que, al mes de setembre, Junts i el govern espanyol acordessin diverses modificacions al Projecte de Llei d’Atenció al Client per garantir que es respectin els drets lingüístics dels clients.
L’acord va recollir crítiques entre la patronal CEOE, que lamentava els sobrecostos que pot generar la nova legislació, i per part del PP, que ho considera una nova cessió al partit de Carles Puigdemont. Per contra, les organitzacions de consumidors van avalar la proposta, que va en línia amb iniciatives similars que havien encallat en anteriors legislatures.
"Canvi substancial pels drets lingüístics"
Durant el torn de fixació de vot, el diputat de Junts Josep Maria Cruset ha afirmat que la nova llei representa “un canvi substancial pel que fa als drets lingüístics dels ciutadans”. “Preval el que dirà la norma d’aplicació a Catalunya per sobre de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei”, ha apuntat, tot ressaltant la “protecció competencial” que suposa. Tot i això, ha recordat que les esmenes del govern espanyol tenen un vot contrari en coherència amb la “nova realitat” de les relacions entre Junts i l’executiu.
Per part d’ERC, el diputat Jordi Salvador ha destacat que la norma ofereix “drets concrets” a la ciutadania perquè obliga les grans empreses a atendre bé la ciutadania, evitant “laberints telefònics”. A més, ha subratllat que finalment es protegeix el dret dels ciutadans a ser atesos en la seva llengua. “Per primera vegada es reconeix per llei que la ciutadania té dret a ser atesa en català. (...) Deixa de dependre de la bona voluntat de la companyia i passa a ser una obligació jurídica”, ha apuntat.