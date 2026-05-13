Els sindicats, descontents amb les explicacions de Parlon i Trapero: «No és un error, és una decisió política»

La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, davant el Parlament per la infiltració de dos agents dels Mossos en una assemblea docent no han convençut els sindicats educatius. Ni de bon tros. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha rebutjat les explicacions esgrimides durant la compareixença, i ha afirmat que els docents no són "ni terroristes ni delinqüents", fet que no justifica que la policia posi en marxa un "operatiu d'aquestes característiques". Els sindicats, doncs, reiteren la necessitat de que la infiltració desencadeni "responsabilitats polítiques". De fet, han tornat a exigir la seva dimissió, com ja van fer divendres passat.
Les organitzacions sindicals han sortit amb més preguntes que respostes d'aquesta compareixença, tal com han indicat en roda de premsa des del faristol del Parlament: "Qui ens assegura que no ha passat més vegades? Una actuació d'aquesta mena no ha d'anar acompanyada de la tutela d'un jutge? Quines dades s'han recollit? Qui ens assegura que no es faran servir durant les negociacions?", s'ha preguntat Segura, que lamenta que desconeix si "tornarà a passar". En aquest sentit, l'advocat del sindicat majoritari del sector, Ivan Vázquez, ha llançat un avís directe a Trapero: "Li recomano que es busqui un bon assessor jurídic. Ens trobarem als tribunals", ha etzibat el lletrat. També ha anunciat que a principis de la setmana vinent el sindicat presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals al TSJC per la infiltració.
Per la seva banda, la secretaria general de la federació d'ensenyament de la CGT, Laura Gené, ha carregat amb duresa contra les declaracions de la titular de la cartera d'Interior i el director dels Mossos: "Estem profundament consternades. Amb un PSC així no cal esperar que arribi l'extrema dreta", ha reblat la representant sindical. Gené lamenta que el Govern ha avalat les infiltracions policials en moviments socials, uns fets que consideren del tot "inacceptables" i "intolerables". "És una qüestió de dret sindical, no es tracta d'un error humà. És una decisió política", ha exclamat.
Unes disculpes insuficients
Tant la consellera Parlon com Josep Lluís Trapero han demanat disculpes, tant als sindicats com a la ciutadania, per la infiltració policial en l'assemblea docent de l'Institut Pau Claris. Aquestes disculpes, però, no han estat suficients per apaivagar el malestar del sector: "A qui hauria d'haver demanat perdó és a tot el col·lectiu educatiu que està en peu de vaga i a tots els treballadors i treballadores de Catalunya", ha reblat Gené. En aquest sentit, la secretaria general de la CGT ha apuntat que "no volem disculpes" perquè "no estem en un pati d'escola", sinó que exigeixen "responsabilitats polítiques": "I la garantia que aquests fets no tornaran a passar". Unes respostes que, a parer seu, no han obtingut de la compareixença parlamentària.
A banda de les explicacions esgrimides per Trapero i Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà dimarts que ve a la comissió d'aquesta àrea al Parlament. Hi donarà explicacions tant per la prova pilot per desplegar Mossos de paisà als centres educatius, com també per les infiltracions de dues agents en assemblees de docents. Així ho ha informat aquest dimecres la presidenta de la comissió, Eva García. Els sindicats, però, consideren que el moment de donar explicacions per part de la titular de la cartera d'Educació era la compareixença d'aquest dimecres a la tarda.