La Generalitat i l'Aran aproven el nou finançament

La Comissió Bilateral Conselh Generau d’Aran-Generalitat ha aprovat aquest divendres un nou sistema de finançament específic per a la Val d’Aran. D'aquesta manera es posa fi a onze anys d’espera i de reivindicació de les institucions araneses des de la reforma de la Llei d’Aran de 2015. Aquest acord suposa una fita històrica per a l’autogovern aranès, millorant la capacitat financera i administrativa.
Pel que fa a les xifres, el Sistema de Finançament d’Aran estableix la quantitat de 42,7 milions d’euros per al Fons de Finançament Incondicionat (FFI), fet que representa un augment de 4 milions respecte a la base anterior. D’aquesta manera, des de 2019, el finançament del Conselh Generau haurà passat de 23,5 milions a 42,7 milions d’euros.
La Comissió Bilateral l'han presidit el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la síndica d’Aran, Maria Vergés. El nou Sistema de Finançament Singular i Específic de la Val d’Aran, que s'ha aprovat representa "un punt d’inflexió per al desenvolupament efectiu de la Llei de Règim Especial d’Aran" i per al reconeixement de la singularitat política, jurídica i administrativa del país, ha dit el conseller de la Presidència.
L'acord garanteix l’estabilitat, corresponsabilitat i transparència financera necessàries per al desenvolupament de l’autonomia política d’Aran. Dalmau ha dit que "és un dia important" i l'aprovació del nou finançament "és un deute" que tenia el Govern amb el Conselh Generau i ha defensat "l'autonomia institucional i política" per l'Aran.
Actualització de traspassos
Aquest acord actualitza també els recursos destinats a competències essencials com el turisme, la cultura, la política lingüística i la gestió forestal. Així mateix, a partir de 2027, el model incorpora un fons addicional equivalent al 5% de l’FFI de base per impulsar polítiques pròpies del Conselh Generau d’Aran. Aquesta dotació, que supera els 2 milions d’euros, es desplegarà progressivament durant 4 anys i permetrà reforçar polítiques pròpies i donar més capacitat de decisió a la màxima institució aranesa.
S’estableix també la creació d'una comissió per estudiar la participació del Conselh Generau en els tributs de la Generalitat (com l’IRPF) en un termini màxim de dos anys. A més, es consolida l’increment de la participació en la taxa turística, que passa del 20% al 50%.
Garantia dels serveis públics: salut i drets socials
L’acord garanteix que la Generalitat mantingui el suport financer als serveis essencials prestats pel Conselh Generau, amb una atenció especial a la salut i a l’àmbit social. Aquest nou sistema aporta seguretat institucional, cosa que permet una millor adaptació de les polítiques públiques a la realitat territorial i social de la Val d’Aran.
La síndica d’Aran, Maria Verges, ha qualificat l’acord de "pas històric" que reconeix la maduresa política de la institució i que la Val d’Aran pugui participar dels tributs de la Generalitat "de fet sense precedents en la història de l’autogovern aranès".
Amb aquesta aprovació, la Val d’Aran consolida la seva capacitat de decisió i fa un salt quantitatiu i qualitatiu en la gestió del seu present i futur, dotant-se d’un model financer estable que permet continuar avançant en el desplegament complet del seu règim especial. Vergés ha destacat que "el reconeixement de la corresponsabilitat financera del Conselh Generau és la base per poder exercir un autogovern real i efectiu".