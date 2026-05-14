La cimera progressista d’Illa

Jornada de contingut polític en la visita del president Salvador Illa a Califòrnia . Els governs de Catalunya i Califòrnia han explicitat aquest dijous la seva sintonia ideològica enfront l’onada de l’extrema dreta i el context d’uns Estats Units governats per Donald Trump. Illa ha estat a Scramento, la capital de l’estat, on ha estat rebut amb escalf pel Senat californià, i s’ha entrevistat amb la vicegovernadora, Elena Kounalakis, i la presidenta del Senat, Monique Limón, la primera llatina a ocupar el càrrec. Totes dues polítiques del Partit Demòcrata.
Després de la cimera progressista de Pedro Sánchez a Barcelona, aquesta ha estat la cimera d'Illa. Perquè Trump governa els Estats Units, però el Partit Demòcrata domina a Califòrnia des de fa dècades. En un país polaritzat amb una Amèrica de l’interior en què els republicans exerceixen clara hegemonia, les costes són demòcrates i hostils a l’Administració. Califòrnia és un dels bastions progressistes del país. Per fer-nos només una idea: el Senat que avui ha visitat Illa té 40 membres: 30 són demòcrates i només 10 republicans.
A l'acabar els seus encontre amb els dirigents demòcrates, Illa ha subratllat la proximitat entre tos dos governs "en favor de la prosperitat compartida i de lluita contra les desigualtats". Ha assenyalat que totos dos executius "emeten senyals diferents dels que emet l'Administració Trump i és important tenir clar que no és elmateix Trump que la resta dels Estats Units". Però ha estat caute sobre l'actual president nord-americà.
"En nom d'Espanya parlem tots, sortosament"
Illa ha respost a Isabel Díaz Ayuso, que l'havia criticat per anar a Califòrnia a "provocar Trump" i ha dit que "cadascú té el seu estil i en nom d'Espanya podem parlar tots, sortosament. Catalunya va pel món amb respecte, però és un tema d'estil. Ho ha dit en relació a la controvèrsia generada per la dirigent madrilenya en el seu recent viatge a Mèxic. El seu homenatge a Hernán Cortés va irritar el govern i bona part de la societat mexicana.
La trobada entre el president de la Generalitat i el governador Gavin Newsom no podrà fer-se. Sí que estava prevista en aquest viatge, programat inicialment per al febrer, però que la malaltia d’Illa va obligar a ajornar. Ara, Newsom està abocat a l’aprovació de pressupostos de Califòrnia, que serà més fàcil que aprovar els comptes de Catalunya, però que obliga Newsom a centrar-hi tota la seva agenda. No veurem la imatge d’un Illa encaixant les mans d’un polític que, carimsàtic i ambiciós, no amaga la seva voluntat de competir per la Casa Blanca el 2028 i que s’ha convertir en la nèmesi de Trump.
Salvador Illa ha estat acollit amb simpatia pels legisladors. No ha intervingut en el ple del Senat, però sí que ha estat present en l’inici de la sessió del Senat, assistint a la pregària amb què comencen a treballar els senadors. Des de la presidència s’ha saludat el president de Catalunya, que ha estat aplaudit pel ple i després ha posat amb el document de l’agermanament amb Califòrnia, que compleix 40 anys.
El Govern de la Generalitat i el de l’estat nord-americà mantenen un acord de col·laboració des del 2015, que aprofundeix els vincles bilaterals en àmbits com les tecnologies de la informació, la biotecnologia i les ciències de la vida, la mobilitat sostenible, la gestió dels recursos hídrics, el medi ambient, les tecnologies agrícoles i alimentàries avançades, el turisme, l’educació i la recerca, i la cooperació cultural. Aquest acord compleix deu anys i avui Illa i la vicegovernadora han aprovat un pla per desplegar aquest acord.
L’entesa implicarà projectes conjunts, com l’organització d’un Fòrum Econòmic entre Catalunya i Califòrnia que faci d’espai d’encontre entre empreses i institucions dels dos territoris, i col·laboracions concretes en qüestions d’agricultura, recursos naturals i gestió de l’aigua. Tots dos governs han fet una declaració conjunta en què expressen la voluntat de refermar l’agermanament entre els dos territoris i s’expressa el suport a la promoció de la pau i la democràcia.
"Catalunya i Califòrnia -diu la declaració- reafirmen el seu compromís amb una relació basada en valors, interessos i prioritats comunes, i fonamentada en una cooperació pràctica per promoure conjuntament un futur estable, pacífic, democràtic, ambientalment sostenible i pròsper per a les nostres societats i per al conjunt de la ciutadania global". En aquest món sacsejat per la foscor, Catalunya i Califòrnia es troben junts en la mateixa trinxera.