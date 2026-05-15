Junts titlla de «presa de pèl» que ERC plantegi el Tren Orbital per al 2040

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha titllat aquest divendres de "presa de pèl" que ERC plantegi la línia orbital ferroviària per al 2040. "El que necessitem són inversions reals ara, el 2026", ha asseverat en declaracions als mitjans des de Torregrossa, amb l'objectiu de tenir uns "trens funcionals" a Rodalies. A més, ha demanat "pensar en el conjunt del país", més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vergés respon així a la recent aposta d'ERC per una línia orbital ferroviària que connecti Vilanova i la Geltrú i Mataró, que apropa un pacte pressupostari amb el Govern de Salvador Illa. Vergés ha defensat que Junts ha donat suport a la línia orbital ferroviària quan s'ha debatut al Parlament, ja que és un projecte "interessant", però ha avisat que "a Catalunya hi ha altres prioritats". Per exemple, "quadruplicar" la via en algunes línies. "Hi ha moltes altres inversions que necessita Rodalies per deixar de ser un desastre", ha asseverat. El portaveu parlamentari de Junts ha lamentat que els republicans hagin passat de la línia vermella de l'IRPF a l'aposta pel projecte ferroviari orbital. "El tren orbital és important, però de cap manera pot justificar aprovar uns pressupostos que no són els que necessita el nostre país", ha assenyalat Vergés. El líder de Junts ha reiterat que, si ERC dona suport als comptes, es convertirà en "corresponsable" del "desgavell" del Govern.\r\n