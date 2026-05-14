El cas Pujol, vist per sentència 12 anys després de la confessió

Sis mesos després de l'arrencada, i pràcticament 12 anys després de la confessió de Jordi Pujol, aquest dijous s'ha tancat a l'Audiència Nacional el judici contra la família de qui va presidir durant 23 anys la Generalitat. L'expresident, fora de la causa per raons de salut, amb prou feines ha aparegut esmentat al llarg de les sessions de la vista oral, i qui s'ha endut bona part del protagonisme ha estat el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, a qui la Fiscalia demana 29 anys de presó. Els últims advocats en intervenir han estat els dels empresaris presumptament vinculats a males pràctiques, que s'han encarregat de denunciar l'existència d'una "persecució" pel fet de ser propers a la família Pujol.
"El delicte antecedent al blanqueig era ser català o de la família de l'expresident", ha determinat Carles Monguilod, advocat de Gustavo Buesa. Un dels elements més destacats del judici és el concepte de quin delicte previ hi ha al presumpte blanqueig de capitals. Es tracta d'un terme jurídic que, des que va arrencar la fase final de la instrucció, ha preocupat la família, que considera que no ha quedat acreditat al llarg del judici. Pel que fa a la influència del primogènit a l'hora de condicionar adjudicacions d'obra pública, la defensa ha insistit en la idea que en bona part dels anys que s'han analitzat a Catalunya hi governava el tripartit -format pel PSC, ERC i ICV- i no Convergència.
L'exclusió de la causa de Pujol, en tot cas, ha permès la família assegurar que el llegat polític està protegit, malgrat que després de la confessió se li van retirar tots els honors i va passar a viure en un ostracisme institucional que només es va començar a esberlar després de la pandèmia. Fins i tot l'espai polític de Junts, hereu de Convergència però en etapes distant amb el llegat, ha acabat evidenciant la solidaritat amb l'expresident de la Generalitat. Fins al punt que, fa quasi tres setmanes, va intentar organitzar un acte de suport davant l'Audiència Nacional. No es va acabar fent perquè, segons va detallar el partit, la família el va desaconsellar. Escenes impensables, en tot cas, fa uns anys.
Què defensa la Fiscalia?
El fiscal Fernando Bermejo va indicar dimarts que no s'està jutjant el finançament irregular de Convergència -que ja va ser condemnada en el judici del cas Palau-, sinó que el focus està posat en la família. L'arquitectura del discurs final de la Fiscalia estreny el cercle sobre el primogènit de l'expresident de la Generalitat, perquè ha volgut deixar clar que hi havia tres estrats en l'organització de les presumptes males pràctiques: Jordi Pujol i Marta Ferrusola, a dalt de tot; el fill gran, just a sota; i en tercer lloc, com a "beneficiaris", la resta de germans. S'estén així la percepció, també dins la família, que qui pot pagar el preu més alt en forma de condemna és el Júnior, a qui es demanen 29 anys de presó.
"Als empresaris els convé portar-se bé amb el poder adjudicador", va insistir el fiscal, que va recordar que el primogènit va avalar proveïdors en campanyes electorals del partit. Pel que fa als arguments de la defensa -més fora dels jutjats que no pas dins la sala- sobre el fet que el judici pugui ser un atac a Catalunya perquè es jutjava algú que va presidir el país durant 23 anys, va assenyalar que s'està "defensant la majoria de catalans" perquè eren els Pujol -segons ell- els qui no pagaven a Hisenda com els tocava. L'informe final es basa en la idea que l'origen de la fortuna a Andorra -el que l'expresident va confessar sota el format de deixa el 2014- es troba en la "corrupció política" durant dècades.
En el final de l'acusació, però, Bermejo no va aportarr proves concretes sobre l'origen dels diners. "L'absència de proves documentals no és prova de veracitat, sinó prova d'ocultació de qui té l'obligació d'acreditar l'origen dels fons", va assenyalar el fiscal. En té prou amb "indicis" per demanar que es condemni els acusats pels delictes d'associació il·lícita, frau fiscal, blanqueig de capitals i falsedat documental mercantil. La falta d'acreditació documental, segons la Fiscalia, serveix per assegurar que és la defensa qui ha de provar que el moviment de capitals és legal. El blanqueig de capitals, va dir, no necessita que es provi l'origen dels diners, sinó una estructura "indiciària" amb tots els elements.
Quines penes es demanen als acusats?
- Jordi Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 29 anys de presó per falsificació de document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals, associació il·lícita i frustració en l'execució. L'Advocacia de l'Estat li reclama 25 anys de presó per falsedat en document mercantil, cinc delictes contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Mercè Gironès, exdona del primogènit: la Fiscalia li demana 17 anys de presó per associació il·lícita, falsedat documental, delicte contra la Hisenda pública i frustració en l’execució. L'Advocacia de l'Estat també li reclama 17 anys de presó per falsedat en document mercantil, delicte contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i frustració en l’execució
- Josep Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 14 anys de presó per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública. En el cas de l'Advocacia de l'Estat, la petició és de 4 anys i mig de presó per falsedat documental i delicte contra la Hisenda pública
- Oriol Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat no l'acusa
- Marta Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Mireia Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Pere Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa
- Oleguer Pujol Ferrusola: la Fiscalia li demana 8 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. L'Advocacia de l'Estat tampoc l'acusa