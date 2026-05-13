Junts urgeix el PSOE a aplicar deduccions fiscals per arribar a acords en habitatge

Fa dues setmanes, el Congrés dels Diputats va tombar la pròrroga dels lloguers que defensaven el govern espanyol i part de la majoria que va permetre la investidura de Pedro Sánchez. El vot del PP, Vox i Junts va ser clau perquè la mesura no prosperés. Això no vol dir, però, que la formació liderada per Carles Puigdemont es tanqui a acord amb la Moncloa per desencallar una de les carpetes que més preocupen la ciutadania. En aquest sentit, fonts de Junts asseguren que hi ha marge, però que aquest marge passa per desencallar desgravacions fiscals. La música no desagrada al govern espanyol: la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va obrir ahir la porta a entendre's en aquesta via.
Què és el que planteja el grup que comanda Míriam Nogueras a Madrid? En essència, que hi hagi tres deduccions fiscals. La primera, sobre la hipoteca, en cas que sigui sobre l'habitatge habitual. La segona també té a veure amb la hipoteca, però vinculada a un altre escenari: que apliqui sobre el pis llogat a algú que el faci servir com a habitatge habitual. La tercera desgravació és per comptes d'estalvi, una mesura -defensen a Junts- pensada per als joves. Fora d'aquestes tres qüestions, el partit també manté que, si hi ha un venciment de la hipoteca i el banc se la ven a un fons per una xifra inferior a la del venciment, el deute definitiu és aquesta xifra final i no l'anterior, més alta.
"Les opcions hi són, estan registrades, i només les han d'aplicar", mantenen al partit de Puigdemont. També mantenen que no tothom dins del PSOE veia bé el decret de la pròrroga dels lloguers que va ser tombat al Congrés dels Diputats, i que fins i tot des de Sumar -que és qui el va auspiciar- se'ls ha traslladat que "no estava del tot ben fet". la votació va aixecar més ampolles que mai entre Nogueras i Gabriel Rufián, que va enumerar tots els diputats de Junts que van votar en contra de la mesura. L'endemà es va denunciar una agressió a Marta Madrenas, diputada per Girona. Tot i episodis com aquest, el partit assenyala que la relació -Rufián al marge - no és dolenta a Madrid.
El grup de Junts a Madrid, en tot cas, no comparteix l'esperit de les mesures en habitatge que s'han dut a terme fins ara, i insisteix en la idea que l'única solució viable a llarg termini és construir més habitatge públic. També són crítics amb el "marc mental" que s'està "imposant" en relació als propietaris, als quals es pinta com el "dimoni". "No estem en contra de cap pròrroga, si el propietari hi està d'acord", ressalten les fonts consultades. Junts i el PSOE van trencar a l'octubre, però la relació no s'ha acabat mai del tot, especialment des que va esclatar la guerra de l'Iran i s'han hagut d'adoptar mesures excepcionals per fer front a les conseqüències econòmiques que nota la ciutadania.
Quina opció hi ha sobre la taula al marge del decret que va caure, en termes legals? Una altra pròrroga que, sobre el paper, permetria allargar tots els arrendaments fins a tres anys, més enllà de la finalització del contracte. Segons la llei, l'única condició necessària és que el pis es trobi en una àrea declarada zona de mercat tensionat. Els advocats del sector immobiliari posen en dubte que es pugui aplicar ja. Tanmateix, el govern espanyol, alguns experts en dret i juristes del moviment per l'habitatge defensen que ja és plenament vigent i, per tant, aplicable. Totes les parts, però, coincideixen a dir que encara falta un posicionament dels tribunals que acabi de marcar jurisprudència.