Pinça del PP, el PSOE i Vox al Senat per descartar un salari mínim català

El ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha rebutjat aquest dimecres una moció d’ERC que demanava un salari mínim català de 1.460 euros, més pressió fiscal per a les grans fortunes i mesures per combatre la manca d’habitatge. La proposta ha decaigut amb 235 vots en contra de PP, PSOE i Vox, les abstencions de Sumar i Junts i els vots favorables d’ERC i Bildu. Durant el debat, la senadora republicana Sara Bailac ha denunciat que “Catalunya genera riquesa, però aquesta no retorna a la ciutadania” i ha advertit que moltes famílies “destinen gairebé tots els seus recursos a sobreviure”. Des de Junts, el senador Eduard Pujol ha assegurat que “Catalunya cau a trossos” i ha atribuït bona part dels problemes al govern de Salvador Illa, al dèficit fiscal i a la manca de recursos propis.\r\n