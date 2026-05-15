Junts demana l'A2 de català com a requisit perquè els migrants regularitzats renovin la residència

El ple del Parlament votarà la setmana que ve si exigeix al Govern, a petició de Junts, un nivell A2 de català com a requisit per renovar la regularització extraordinària d'aquí a un any, i el B1 per a acreditar l'arrelament de cara a nous processos ordinaris. Els de Mònica Sales volen que la cambra insti el Govern a dotar-se en quatre mesos dels instruments necessaris per garantir que es compleixi aquest coneixement i existeixi un protocol per a la validació. Així mateix, reclamen una nova instrucció d'adaptació al reglament d'estrangeria que faci del B1 un requisit per a acreditar l'arrelament de cara a nous processos ordinaris.\r\n