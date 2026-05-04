La Fiscalia manté la pena de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig per Koldo García i 7 per Aldama

La Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i 19 i mig pel seu exassessor Koldo García per delictes de pertinença a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. Així ho ha dictaminat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem (TS) el fiscal Alejandro Luzón, que també ha dit que manté la pena del tercer acusat, Víctor de Aldama, en 7 anys. El PP, que lidera les acusacions populars, tampoc ha modificat les penes de l'exministre i l'exassessor, però sí que ha acordat rebaixar en dos graus la petició de presó per Aldama -situant-la en 5 anys i dos mesos- després de la "col·laboració prestada amb la justícia".
La Fiscalia ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals i ha ratificat les penes de presó sol·licitades per Ábalos, Koldo García i Aldama en 24, 19 i mig i 7 anys respectivament. Segons ha explicat Luzón, el ministeri fiscal només ha introduït alguns canvis de redacció precisant determinats conceptes, però sense cap "modificació substancial" de les penes.
Fonts de la Fiscalia Anticorrupció han negat que s'hagi produït alguna ordre per a no rebaixar la pena a Aldama després que alguns mitjans hagin assegurat que la fiscal general, Teresa Peramato, ha ordenat a Luzón mantenir la pena al comissionista. Segons les mateixes fonts, la decisió respon a una posició única del ministeri fiscal.
El PP ha considerat "molt qualificat" l'atenuant de confessió d'Aldama per col·laborar amb la justícia, i per això ha sol·licitat rebaixar la seva condemna, situant-la a 5 anys i dos mesos de presó. Cap de les penes supera els dos anys de presó per cadascun dels delictes, un fet que li permetria no haver d'ingressar a la presó. Per a Ábalos i Koldo, ha mantingut les penes inicials de 30 anys de presó.
Les defenses d'Ábalos i Koldo García han reclamat disposar un dia addicional per estudiar els canvis introduïts per la Fiscalia en les seves conclusions definitives i el tribunal ho ha acceptat. D'aquesta manera, el judici es reprendrà aquest dimecres a les 10 h del matí -i no dimarts, com estava previst- amb la presentació dels informes finals.