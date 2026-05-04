Ábalos suggereix que Víctor de Aldama coacciona la seva exparella perquè testifiqui contra ell

L'exministre José Luis Ábalos ha assegurat davant el Tribunal Suprem que el seu és un cas "clarament mediàtic, jutjat fa temps i amb una condemna clara". En la seva declaració aquest dilluns pel judici de les mascaretes, l'exministre ha criticat "la misèria" que creu que envolta el procés i ha dit que determinades productores de televisió han pagat "persones vulnerables" per "guionitzar-les". Ho ha dit a preguntes de la fiscalia sobre la presumpta contractació irregular en una empresa pública de Claudia Montes, una amiga de l'exministre. Durant l'interrogatori, Ábalos també ha acusat l'empresari Víctor de Aldama -un dels acusats del cas- de "coaccionar" la seva exparella Jéssica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici.
"Va dir que cobrava sense anar a treballar, sense que ningú li preguntés per això. I que havia triat l'apartament. Algú li va preguntar per això? Ho va dir de 'motu propi'. I va dir que no coneixia Aldama, quan jo la vaig conèixer per ell", ha expressat. L'exministre ha indicat que va conèixer la seva exparella en un pis d'Atocha vinculat a un soci d'Aldama en un sopar en què hi havia l'exministre, l'empresari, l'exassessor ministerial Koldo García -també acusat-, Jéssica i una amiga.
Després de la seva ruptura, que ha qualificat com a "molt brusca", Ábalos ha assenyalat que no van tornar a parlar: "Allà vaig descobrir la paraula ghosting, perquè va ser efectivament així". L'exministre ha lamentat que la relació "no podia romandre perquè va ser una relació extramarital" i s'enfrontaven al "risc d'un escàndol públic", alhora que ha criticat que la seva intimitat estigui "tan rebentada": "Ja sóc un personatge, sóc carn de mem".
De la mateixa manera, ha assenyalat que "ningú diu que no treballarà quan s'ha preocupat de fitxar cada dia", tant en "el temps que va estar a Ineco, com el que va estar a Tragsatec".