Koldo assegura que no tenia «poder de decisió» sobre els contractes de mascaretes durant la pandèmia

L'exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha assegurat davant el Tribunal Suprem (TS) que no tenia "poder de decisió" en l'adjudicació de contractes de mascaretes durant la pandèmia. En la seva declaració aquest dijous, García ha admès que va traslladar la proposta de Soluciones de Gestión –l'empresa vinculada a Víctor de Aldama, també acusat al cas- al Ministeri de Transports, però que no tenia "competències" per prendre la decisió d'adjudicar la compra de 8 milions de mascaretes a la mercantil.
La tasca que li va encarregar Ábalos, segons ha dit, va ser garantir l'arribada del material sanitari. "Jo no decidia res, tenia propostes sobre la taula i les passava als tècnics. No tenia capacitat de dir quina era millor", ha dit. Koldo García ha començat la seva declaració responent a les preguntes de la fiscalia, que li reclama una pena de 19 anys i mig de presó per delictes d'integració a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, malversació de fons públics, falsedat documental i prevaricació.
"Pressions" de Rodríguez a Ábalos
García també ha respost a les preguntes sobre Jéssica Rodríguez, l'exparella d'Ábalos que va estar contractada en dues empreses dependents del ministeri, Ineco i Tragsatec. L'exassessor ha explicat que la va conèixer a través d'Aldama, amb la qual cosa es desdiu del que va declarar en la fase d'instrucció: "Pot ser no es correspon amb el que vaig dir el primer cop que vaig ser a la sala quan vaig comentar que la Jéssica la coneixia anteriorment". També ha declarat que la va "ajudar" a trobar el pis de lloguer al centre de Madrid i ha reconegut que va pagar els 2.900 euros al mes que costava l'immoble quan Aldama va deixar d'abonar-ho.
L'exassessor també ha admès que va enviar el currículum de Rodríguez a Ineco perquè la contractessin, però ha negat haver rebut ordres per a fer-ho. "Només volia ajudar-la", ha dit. En la seva declaració davant el TS, l'exparella d'Ábalos va desmentir haver treballat "activament" a Ineco, però Koldo García ha dit que es pensava que "teletreballava". "No he dit mai a ningú que no anés a treballar", ha aclarit.
Sobre la relació entre Ábalos i Rodríguez, Koldo García ha assegurat que l'exministre va estar sotmès a "pressions" per part d'ella. "Tot el món té coneixement de la vida privada d'Ábalos (...) I ella va pressionar perquè li solucionés els seus problemes i li va dir que si no ho feia, l'opinió pública tindria coneixement de certes coses seves, no il·legals, sinó personals", ha declarat l'exassessor.
Sabia que Escolano pagava el pis
Un altre dels extrems que s'ha tractat en l'interrogatori de Luzón ha estat el pis al centre de Madrid on va viure i que pagava Alberto Escolano, soci d'Aldama. Preguntat per les seves gestions, Koldo ha indicat que el va ajudar a buscar el pis de lloguer "cap ordre de ningú". "Parlant amb la Jéssica i amb Ábalos em van indicar que volien un pis de lloguer i que n'estaven mirant. Vaig dir 'bé, a veure si us puc ajudar'", ha assenyalat Koldo.
L'exassessor ha declarat que la situació de Rodríguez era "una mica complicada" perquè "vivia en un pis compartit" mentre "ja tenia una relació personal" amb l'exministre. A preguntes del fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, Koldo ha manifestat que sabia que Escolano, a qui li va presentar Aldama, pagava el lloguer de l'apartament.